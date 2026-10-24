Asesinado a tiros en Sofía el presidente de la Federación Búlgara de Taekwondo

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a EFE el suceso, aunque se limitaron a explicar que el móvil del crimen, ocurrido el sábado, día de reflexión previo a las elecciones presidenciales, fue una "disputa doméstica".

Añadieron que los presuntos autores, tres hombres armados, fueron detenidos en una autopista cuando intentaban huir de Sofía.

Conocido como 'Slavi' Binev, de 60 años, fue competidor de taekwondo y campeón europeo en 1992, además de ser luego político y propietario de numerosos locales nocturnos de Sofía.

Durante años también entrenó a la selección nacional de este deporte, antes de ocupar puestos directivos en distintas organizaciones deportivas, entre ellas la Federación Búlgara de Taekwondo, cuya presidencia renovó por un mandato de cinco años en mayo pasado.

Además, ha sido durante años miembro de la junta ejecutiva del Comité Olímpico Búlgaro.

Inició su carrera política en el partido ultranacionalista y de extrema derecha Ataka, en cuyas listas fue elegido miembro del Parlamento Europeo en 2007.

Volvió a obtener un escaño como eurodiputado tras las elecciones europeas celebradas en Bulgaria en 2009.

Entró en el Parlamento búlgaro tras las elecciones legislativas de 2014, esta vez como miembro del Frente Patriótico, otra formación nacionalista.

Su nombre está estrechamente ligado a los años convulsos de la década de 1990, durante la transición del régimen comunista a la democracia, una época marcada por el crimen organizado y las guerras entre bandas criminales.