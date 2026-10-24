Audrey Werro y Gianmarco Tamberi, mejores atletas europeos del año

Werro fue nombrada 'atleta europea del año' en la categoría femenina, por delante de la cuádruple campeona europea Amy Hunt, de Gran Bretaña, y de la campeona europea de 5.000 y 10.000 metros, Nadia Battocletti, de Italia.

La mediofondista suiza protagonizó la mejor temporada de la historia para una corredora de 800 metros. A sus 24 años, registró el tercer, cuarto y quinto mejor tiempo de la historia y se convirtió en la tercera mujer en romper la barrera de 1:54 en esta distancia, mejorando finalmente su marca a 1:53.70 para quedar a tan solo 0.42 segundos del récord mundial de Jarmila Kratochvílová.

Tras haber ganado previamente los títulos europeos sub-20 y sub-23 de 800 metros, Werro se adjudicó su primer título europeo absoluto en Birmingham, por delante de la vigente campeona, la británica Keely Hodgkinson, y la neerlandesa Femke Bol, antes de derrotar de nuevo a ambas atletas para convertirse en la primera campeona mundial del Ultimate en Budapest.

Tamberi, por su parte, se alzó con el trofeo al 'mejor atleta del año' por delante del pertiguista sueco Armand Duplantis y del saltador griego Miltiadis Tentoglou.

De este modo, Tamberi se convirtió en el primer italiano en la historia de los premios en ser coronado como mejor atleta, ya sea en la categoría masculina o femenina, desde el inicio de estos premios anuales en 1993.

Tamberi ganó su cuarto título europeo de salto de altura, un récord histórico, en Birmingham, antes de ofrecer una gran actuación en el Campeonato Mundial de Ultimate en Budapest, donde superó los 2,37 metros, la mejor marca mundial del año, para alzarse con el título. Fue el tercer salto más alto de su carrera, igualando el récord nacional establecido en 2016, y se quedó a tan solo dos centímetros de él.