El ATP 250 de Bruselas sufre una inesperada mudanza en pleno torneo

¿El motivo del traslado? Una falta de coordinación para establecer el calendario, explicó la organización a la AFP.

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Tras comenzar en el ING Arena, el torneo se trasladó al parque de exposiciones de Heysel, a 300 metros del emplazamiento original, para dejar sitio a los conciertos de los raperos franceses PLK, el sábado, y luego Djadja y Dinaz el domingo, antes del de Duran Duran el lunes.

Un error de planificación que tiene un coste: entre un 10 y un 15% más de presupuesto, indicó a los medios belgas el director del torneo, el exjugador Dick Norman.

Pero no todo lo que implica el cambio es negativo, ya que la capacidad de aforo ha pasado de 5.200 a 6.000 plazas para el público, mientras que los jugadores parecen haber apreciado la nueva pista dura, que se secó a tiempo y parece un poco más rápida que la primera.

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“La obra ha sido titánica. Un centenar de personas trabajaron toda la noche. Se utilizaron entre 25 y 30 camiones para el traslado. Las oficinas, las pantallas, las tiendas, las actividades y los juegos, todo se movió durante la noche del jueves al viernes” , según la organización.

Como en el caso del tenista belga Zizou Bergs, los jugadores han quedado encantados con su nuevo entorno: “Está organizado como un pequeño pueblo. Es algo único. Las autocaravanas son realmente geniales, con ducha, nevera...”, declaró al diario La Dernière Heure.