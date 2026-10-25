Kwizera gana el medio maratón de Valencia y pulveriza el récord de España

Aunque la marca de Kwizera, de origen burundés, también fue inferior al récord europeo, en manos del sueco Andreas Almgren (58:06) este año en Copenhague, no contabiliza como nuevo récord continental, ya que no ha recibido todavía el 'transfer' internacional de World Athletics, por lo que, aunque puede competir como español en las pruebas nacionales, todavía no está reconocido internacionalmente.

En la prueba disputada en esta localidad del este español participaron 26.500 corredores, que comenzaron la carrera en siete salidas, separadas por cinco minutos, con unas magníficas condiciones meteorológicas.

La carrera masculina arrancó con dos 'liebres' marcando el ritmo que, desde el primer kilómetro, seleccionó un grupo de nueve corredores en cabeza que se mantuvieron al frente durante la primera media hora.

Kwizera, el gran favorito, tomó el mando de la carrera y ya no lo soltaría. Conforme fueron consumiéndose kilómetros se fueron cayendo corredores del grupo cabecero.

En el kilómetro 15, sólo quedaban cinco atletas, con Thierry Ndikumwenayo, compañero de Kwizera en el Playas de Castellón y en los entrenamientos llevados a cabo en la altitud de Adis Abeba, Tadese Worku, Owen Kapkama y Viktor Kipruto.

En los últimos 2.000 metros, Kwizera metió una marcha más y sólo Thierry Ndikumwenayo y Kipruto fueron capaces de seguir su estela, aunque en el último medio kilómetro los dejó unos metros atrás y llegó en solitario en la meta con gran autoridad. A seis segundos entró Ndikumwenayo, segundo, y completó el podio Kipruto, a nueve segundos del vencedor.