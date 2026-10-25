Lía Lombardo conquista un bronce que destaca en la esgrima paraguaya

La esgrima paraguaya encontró en Lía Lombardo una de sus principales alegrías en el Campeonato Sudamericano Pre Cadete, Cadete y Juvenil Medellín 2026. La atleta conquistó la medalla de bronce en espada femenina Pre Cadete, un resultado que representa un avance para el deporte nacional en una disciplina que necesita continuidad competitiva y mayor desarrollo para consolidarse a nivel regional.

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Bajo la dirección técnica del profesor Juan Antonio Lucas, Lombardo completó la fase de poules con cuatro victorias y dos derrotas, antes de avanzar en el cuadro eliminatorio hasta asegurar su lugar en el podio. Su actuación constituye el resultado más destacado de la delegación paraguaya en esta categoría.

Sin embargo, el balance del equipo nacional no se limita a la medalla. También hubo posiciones relevantes, como el quinto puesto de Julieta Cabrera en espada femenina juvenil individual, aunque los resultados generales reflejan que todavía existe un camino por recorrer para competir de manera sostenida por los primeros lugares del continente.

En espada femenina por equipos junior, el conjunto integrado por Jimena Cabrera, Lia Lombardo y Julieta Cabrera terminó en la quinta posición. En la competencia individual de espada femenina cadete, Jimena Cabrera ocupó el undécimo lugar, después de caer en los dieciseisavos de final ante la brasileña Anne Driesen. Julieta Cabrera fue decimocuarta y Lombardo terminó en el puesto 20.

Por su parte, Julieta Cabrera estuvo cerca de subir al podio en espada femenina juvenil individual, al finalizar quinta tras alcanzar el tablón de ocho. Jimena culminó en la decimotercera posición, mientras que Lia ocupó el puesto 37.

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En la rama masculina cadete, Alejandro Acosta llegó hasta los octavos de final y terminó decimosexto, en tanto que Pablo Ramos cerró su participación en la cuadragésima posición.

El bronce de Lombardo y el quinto puesto de Cabrera ofrecen motivos para destacar la presencia paraguaya en Medellín. No obstante, el desafío para la Federación Paraguaya de Esgrima será convertir estos resultados en una base de crecimiento sostenido, con preparación, competencia internacional y respaldo suficientes para reducir la distancia con las potencias regionales.