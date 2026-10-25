Los colombianos Barajas y Vera se estrellan con el 'Liukin'

El mismo destino que sufrió su compatriota Camilo Vera, oro en esta especialidad en los últimos Mundiales júnior, que ocupó la sexta plaza, tras fallar en el mismo elemento que Ángel Barajas.

No olvidarán los gimnastas colombianos, que hicieron historia en la ciudad neerlandesa al llevar por primera vez al país sudamericano a una final por equipos de unos Campeonatos del Mundo, el nombre de Veleri Liukin, el gimnasta que da nombre a la suelta que les apartó de las medallas.

Un elemento de la máxima dificultad que se le ha atragantado, como pocos, al joven Camilo Vera, de 19 años, en estos Mundiales de Róterdam, en los que falló en el Liukin tanto en la final individual como en la de por equipos.

Circunstancia que no impidió a Camilo Vera volver a intentarlo en al final por aparatos, en la que el de Cúcuta erró una vez más al ejecutar el Liukin y se fue al suelo, lo que le condenó a la sexta plaza final con una nota de 13,333 puntos.

Mucho más fiable se había mostrado Ángel Barajas, que tras firmar una brillante quinta posición en la final del concurso completo, partía como uno de los máximos favoritos para colgarse la medalla de oro en la final de barra fija.

Un oro que fue poniéndose cada vez más caro para Vera tras las sobresalientes actuaciones del japonés Shinnosuke Oka, oro en los Juegos de París, que logró una calificación de 14,800 puntos, y, sobre todo, del taiwanés Chia-Hung Tang, dominador absoluto este curso de las pruebas de la Copa del Mundo, que se disparó hasta las 14,966 unidades.

Calificaciones que obligaban a Ángel Barajas, que en la final por conjuntos logró una puntuación de 14,900 puntos, no sólo ya a rozar la perfección, sino a no ahorrarse ni el más mínimo grado de dificultad en su ejercicio.

Esa exigencia le acabó costando cara a Barajas, de 20 años, que se fue al suelo tras fallar en un Liukin que ya se ha convertido en la 'bestia negra' de los gimnastas colombianos.

Ese fallo relegó a Ángel Barajas a la séptima posición, un puesto por detrás de Vera, pese a sumar los mismos puntos, 13,333, que su compatriota, pero con una menor puntuación en la ejecución que le situó por detrás de su compañero.

Lejos los dos, eso sí, del taiwanés Chia-Hung Tang, bronce en los Juegos Olímpicos de París, que a sus 30 años se coronó nuevo campeón mundial con una nota de 14,966 puntos por delante del japonés Shinnosuke Oka, plata con 14,800, y del ruso Sergei Naidin, que se colgó el bronce con una idéntica puntuación, pero con peor nota de ejecución.