Sascha Zverev compite en Viena con el trono mundial en el horizonte

Semifinalista del Abierto de Australia en enero, ganador de Roland Garros en junio, finalista de Wimbledon en julio y vencedor del US Open en Nueva York en setiembre, Alexander Zverev ya tiene asegurado terminar el año 2026 en lo más alto del ránking ATP, porque el actual #1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, no ha vuelto a jugar desde su triunfo en Wimbledon y ha renunciado al final de la temporada por un problema en una rodilla, dejando una autopista libre a Zverev en la búsqueda del trono vacante.

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Sascha Zverev iniciará su andadura el lunes contra el español Martín Landaluce (68º del mundo). En caso de victoria, se enfrentará al neerlandés Tallon Griekspoor (53º) o al estadounidense Brandon Nakashima (17º) , con un boleto para los cuartos de final en juego, pero sobre todo, el #1 del mundo.

“Por supuesto, significa algo cuando alcanzas los grandes objetivos de tu carrera. Y el hecho de lograrlo por fin este año es realmente algo muy especial” , valoró Zverev para el canal alemán Sky, antes de su debut en el torneo austriaco.

Zverev ya conquistó el torneo de la capital austriaca en 2021, y alcanzó la final cuatro años después, cuando cayó ante Sinner.

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Este año estarán en Viena otros cinco tenistas del top-10, el español Carlos Alcaraz (3º), el ruso Daniil Medvedev (5º), el italiano Flavio Cobolli (6º), el australiano Alex de Miñaur (8º) y el estadounidense Frances Tiafoe (9º).