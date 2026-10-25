Yuto Katsuragawa brilla en Corea del Sur y consigue su segundo título del DP World Tour

Katsuragawa, que cuenta con dos españoles en su equipo, el entrenador de 'putt' Alejandro Larrazábal y como 'caddie' Eric Shukart, inició este Genesis Championship en el puesto 106 del 'ranking' de la Carrera hacia Dubái y, a punto de perder su estatus en el DP World Tour, con este resultado subirá más de setenta puestos en la clasificación y consigue mantener su estatus y la tarjeta en el circuito.

El japonés, que en la jornada precedente igualó el récord del campo con 63 golpes, no rindió al mismo nivel el último día, ya que registró 71 impactos (par) con un 'birdie' y un 'bogey', aunque esa cifra fue suficiente para llevarse el triunfo por delante de los franceses Frederic Lacroix y Martin Couvra, ambos con 273 (-11).

El italiano Filippo Celli, el neozelandés Ryan Fox, el español Jorge Campillo, el francés Antoine Rozner y los surcoreanos Sanghun Shin y Si Woo Kim, con 274 goles (-10), compartieron el cuarto puesto.