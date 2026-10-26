Alcaraz encabeza a España en la Final 8 de la Copa Davis

Carlos Alcaraz estará acompañado por la perla Rafael Jódar, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez y Marcel Granollers, informó este lunes la Federación Española de Tenis (RFET).

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“Tenemos muy buen equipo sin lugar a dudas con Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Davidovich, un buen dobles con Marcel Granollers y Pedro Martínez”, dijo el capitán del equipo español, David Ferrer, citado en la nota de la RFET.

Ferrer tiene previsto dejar la capitanía del equipo español tras la disputa de la Copa Davis. Será sustituido en el cargo a partir de enero por el antiguo doblista español Marc López. “Somos uno de los favoritos para ganar la Copa Davis pero no pasa nada, siempre es mejor tener a los mejores jugadores”, añadió Ferrer.

La Armada española ganó por última vez este trofeo en 2019. España se medirá a Austria el 26 de noviembre en cuartos de final. De ganar, en semifinales se enfrentaría al vencedor del duelo entre Gran Bretaña y Alemania.

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Los alemanes estarán liderados por el actual #2 del mundo, Alexander Zverev, que tiene asegurado llegar a la cima del ránking ATP a final de año. Jan-Lennard Struff, derrotado en la final de Bruselas el domingo, y la pareja de dobles formada por Kevin Krawietz y Tim Pütz también fueron convocados, mientras que el nombre del quinto jugador seleccionado se decidirá “más adelante”, según la Federación Alemana.

Las otras dos llaves de cuartos de final enfrentarán a la República Checa con Canadá, el 24 de noviembre, y a Corea del Sur con Italia, al día siguiente.

Vigente campeona, Italia podrá contar en casa con Lorenzo Musetti, coronado en el ATP 250 de Lyon el domingo, y Flavio Cobolli. Pero sigue privada del #1 mundial, Jannik Sinner, lesionado en la rodilla derecha y que no juega desde su título en Wimbledon.