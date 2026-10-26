El Interclubes vuelve tras ocho años para celebrar el centenario de la APT

Después de ocho años de ausencia, el tenis paraguayo recuperó una de sus competencias tradicionales con el inicio del Torneo Interclubes 100 años, una edición especial que celebra el centenario de la Asociación Paraguaya de Tenis (APT).

Lea más: Aplastante victoria del Sportivo Luqueño en Turquía

La inauguración se realizó este lunes en las instalaciones de la APT, con la presencia de directivos, jugadores e invitados especiales. Tras el acto protocolar, comenzaron los primeros encuentros de una competencia que vuelve a reunir a los clubes afiliados en torno a la rivalidad deportiva y el sentido de pertenencia institucional.

El regreso del Interclubes adquiere un significado especial al coincidir con los 100 años de la entidad rectora del tenis nacional. Sin embargo, la celebración también pone de relieve una ausencia prolongada: ocho años sin una cita que históricamente ofreció a los clubes un espacio para competir y fortalecer sus vínculos a través del deporte.

Diez instituciones forman parte de esta edición: Club Internacional de Tenis (CIT), Asunción Tenis Club (ATC), Yacht y Golf Club Paraguayo, Club Centenario, Club Deportivo Alemán (CDA), Paraguay Lawn Tennis Club, Club Náutico San Bernardino, Rakiura Resort, Centro Social y Deportivo Área 1 y Club Deportivo de Puerto Sajonia.

La programación continuará desde este martes 27 de octubre, con jornadas que comenzarán diariamente a las 18:00. El certamen se extenderá hasta el sábado 31, fecha prevista para la disputa de las finales y la ceremonia de entrega de premios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El desafío será que esta edición conmemorativa no quede solamente en una celebración por los 100 años de la APT, sino que represente también el impulso necesario para recuperar la continuidad de una competencia que tardó ocho años en volver a las canchas paraguayas.