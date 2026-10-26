Aplastante victoria del Sportivo Luqueño en Turquía

El Project Beach Sports Center de Alanya (Turquía) alberga la Wold Winners Cup de fútbol playa, con la participación de 32 clubes. La bandera paraguaya flamea de la mano del Sportivo Luqueño.

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El team auriazul tuvo este lunes un estreno victorioso sobre el italiano Mare Di Roma, al que goleó por 10-4, mediante las anotaciones de Thiago Barrios (2), Yoao Rolón (2), Rodrigo Soares (2), Thanger Alves, Matías Luraschi, Milciades Medina y Jhovanny Benítez.

La escuadra auriazul, dirigida técnicamente por Fabricio Santos, estuvo compuesta por: Eliott Mounoud, Rodrigo Soares, Sixto Cantero, Thiago Barrios y Thanger Alves. Alternaron: Matías Luraschi, Breno Xavier, Valentín Benítez, Mathías Martínez, Jhonanny Benítez, Milciades Medina, Néstor Medina y Yoao Rolón.

Este martes, el Sportivo lidiará contra el Bohemians de República Checa, a las 06:45, de nuestro país. El evento se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre.