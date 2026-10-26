La pequeña Yicel Peralta conquistó cuatro medallas en la Expo Panam de Mendoza

Yicel dejó en alto la bandera tricolor en el tatami en el Arena Maipú de la vinera ciudad de Mendoza, Argentina, consagrándose en su categoría, para la franja de 7 a 8 años, con 2 preseas doradas, 1 plateada y 1 bronceada, dejando en claro sus condiciones en el taekwondo.

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El evento se realizó del 22 al 25 de este mes, en el vecino país, y la niña se subió al podio en todas las modalidades en competencia, que fueron cuatro:

Armas - Medalla de oro;

Fórmula - Medalla de oro;

Combat - Medalla de plata;

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Sparring - Medalla de bronce.

Su dedicación la llevó a ser la mejor en la crema panamericana de su edad, con disciplina y talento natural, guiadas a lo alto del podio merced a las enseñanzas y acompañamiento de los instructores: Máster Guillermo Ascurra, 6º Dan y profesor Walter Ascurra, 5º Dan.

También tomaron parte de las competencias panamericanas Pía de 16 años y Franco de 10, quienes representaron a nuestro país con pundonor, enfrentando a atletas de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EE.UU., México, Dominicana, Perú, Uruguay y Argentina.