Polideportivo
26 de octubre de 2026 - 22:24

La pequeña Yicel Peralta conquistó cuatro medallas en la Expo Panam de Mendoza

Yicel junto a uno de sus maestros, en el Panamericano de Taekwondo, donde cosechó oro, plata y bronce.
Yicel junto a uno de sus maestros, en el Panamericano de Taekwondo, donde cosechó oro, plata y bronce.

Yicel Peralta Chiuzano brilló en la categoría 7 a 8 años del Campeonato Expo Panam de Taekwondo, que culminó este domingo en Mendoza, Argentina, donde también tomaron parte Pía Ortiz y Franco Cubilla. La precoz luchadora cosechó 2 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce.

Por ABC Color
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Yicel dejó en alto la bandera tricolor en el tatami en el Arena Maipú de la vinera ciudad de Mendoza, Argentina, consagrándose en su categoría, para la franja de 7 a 8 años, con 2 preseas doradas, 1 plateada y 1 bronceada, dejando en claro sus condiciones en el taekwondo.

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El evento se realizó del 22 al 25 de este mes, en el vecino país, y la niña se subió al podio en todas las modalidades en competencia, que fueron cuatro:

Armas - Medalla de oro;

Fórmula - Medalla de oro;

Combat - Medalla de plata;

Sparring - Medalla de bronce.

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Su dedicación la llevó a ser la mejor en la crema panamericana de su edad, con disciplina y talento natural, guiadas a lo alto del podio merced a las enseñanzas y acompañamiento de los instructores: Máster Guillermo Ascurra, 6º Dan y profesor Walter Ascurra, 5º Dan.

También tomaron parte de las competencias panamericanas Pía de 16 años y Franco de 10, quienes representaron a nuestro país con pundonor, enfrentando a atletas de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EE.UU., México, Dominicana, Perú, Uruguay y Argentina.