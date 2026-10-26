Recuperación del Estadio Comuneros, una cuestión de patriotismo

Benjamín Sosa Miranda, Gerardo Molinas Torres y Edward Arca, miembros de la Comisión Especial de Recuperación del Estadio Comuneros, caratulan a esta causa una “cuestión de patriotismo”, que ya lleva mas de 50 años de lucha.

Una vez mas, renacen las esperanzas con las nuevas autoridades que asumirán la Municipalidad de Asunción, encabezadas por la Intendente Soledad Núñez.

Los visitantes señalaron que depositan “en la señora Soledad Núñez, una profunda confianza y una esperanza renovada” para la recuperación del Estadio Comuneros y que la resolución que adopte “puede convertirse en un hito de su gestión y en un ejemplo de respeto a la Justicia”.

Los mismos fueron puntualizando el ya muy largo trajinar del baloncesto paraguayo para que la Comuna Capitalina conceda la reposición del patrimonio arrebatado en 1972 a la Confederación Paraguaya de Básquetbol, que a esta altura de los acontecimientos, por el paso del tiempo con intereses va orillando los G. 20.000.000.000 (Guaraníes Veinte mil millones).

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Los tres luchadores de la causa esgrimieron diferentes tipos de justificados motivos para que el resarcimiento se pueda otorgar, inclusive los aspectos jurídicos que envuelven al caso.

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El Estadio Comuneros, junto con las oficinas que funcionaban en la manzana lindante prácticamente con el Palacio de López, pertenecía a la entidad regente del baloncesto paraguayo, edificado en 1949.

Tras la caída del soporte de la futura cubierta del estadio, afectada por una tormenta en 1972, unos años después (1978) les fue expropiado, a instancias de una determinación del entonces Presidente de la República, Alfredo Stroessner.

Tras el juicio iniciado por la Confederación de Básquetbol, se llegó a todas las instancias jurídicas, y la Corte Suprema de Justicia dictó la resolución favorable para que se sustancie el resarcimiento reclamado a la Comuna.

De los iniciales G. 2.000.000.000, hoy día la “cuenta” se ha multiplicado por 10.

En 2022, con la Administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez, se llegó a “lo mejor en el aspecto jurídico” para que la Municipalidad de Asunción se reivindique y haga historia, un Acuerdo Extrajudicial Transaccional y Conciliatorio, refrendado el 16 de diciembre de ese año.

La propiedad está individualizada e inscripta en la Dirección General de Registros Públicos como Finca N° 1.261, con Cta. Cte. Ctral. N° 15-0059-00 (Matriz de mayor porción), cuyas dimensiones tienen poco mas de 4,648 hectáreas. El acuerdo de Dación de Pago del Bien Inmueble debía ser aprobado por la Junta Municipal de Asunción, lo que nunca ocurrió.

En ese momento, la liquidación se concilió en G. 15.141.241.459, cuyos intereses fueron liquidados a la fecha 22 de abril de 2016.

* Mas acerca de la reposición funcional. Numerosos “títulos” dejaron los entusiastas visitantes, señalando que solicitarán una audiencia con la emergente intendente, Soledad, quien puede hacer “historia luego de 50 años” si con su administración se realiza la reposición funcional del Estadio Comuneros.

Un juicio iniciado en 1993 puede tener un satisfactorio e histórico resultado con la nueva administración comunal.

Entre las propuestas del “cómo” y “qué se solicita”, los miembros de la Comisión señalaron que se podría reiniciar las negociaciones con una Mesa de Trabajo, por ejemplo con 4 integrantes de esta y la misma cantidad por la Junta Municipal.

El pedido reiteraron, es “el resarcimiento, sin tener en cuenta lo que se llama también ‘lucro cesante’ por tantos años perdidos del uso de esa infraestructura, que en su momento fue escenario de históricos eventos deportivos, no solo del baloncesto, sino del salonismo, boxeo, entre otros, y los eventos del tipo socio-cultural”.

En cuanto a qué se puede obtener, sería en forma mas inmediata, la dación efectiva del terreno en la Costanera Norte, que está netamente en el campo de acción de la Municipalidad.

Por otra parte, en cuanto a la infraestructura que exige la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), son varias y de gran porte.

Por ejemplo, se exige un estadio cerrado para 12.000 personas de aforo, además de dos canchas auxiliares. Por supuesto, soñando un poco se deben considerar las otras instalaciones de apoyo, oficinas administrativas, vestuarios, gimnasio, estacionamiento, habitacional para deportistas, entre otras.

También manifestaron que las instalaciones se pueden utilizar en forma conjunta, entre la CPB y la Municipalidad, para sus respectivos eventos.

Uno de los títulos que llamó la atención, pronunciado por los miembros de esta Comisión fue “El básket quiere su Mundial”.

Tercer encuentro de confraternidad

El sábado se realizó el tercer encuentro de la Comisión y amigos que bregan por la recuperación del mítico estadio, realizado en el club Félix Pérez Cardozo.

La Comisión está integrada por Carlos María Ljubetic, titular de la CPB, Juan Guerrero vicepresidente, Edward Arca, Benjamín Sosa Miranda, Pedrito García, Gerardo Molinas Torres y Rubén González Retamozo, el anfitrión del encuentro sabatino.

Una vez mas se manifestó que la exigencia es clara: “Que se cumpla lo que la Justicia Paraguaya ya ha dictaminado, ‘CÚMPLASE’, como venimos denunciando”.

En palabras dirigidas a Soledad, señalaron que: “Tiene ante usted la oportunidad de devolver al básquetbol paraguayo parte de su historia y demostrar a la ciudadanía que la palabra empeñada se cumple. Que las nuevas generaciones recuerden su nombre unido a este acto de Justicia!”.