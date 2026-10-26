Smotherman gana en el desempate en el torneo de Bermuda, recortado por el mal tiempo

Tras acabar empatados a -16 en en los 54 hoyos computados, Smotherman y Power se citaron en el hoyo 16, un par tres, para dirimir la competición celebrada en el archipiélago estadounidense de Bermudas, situado en el océano Atlántico.

En medio del fuerte viento, ambos jugadores mantuvieron la igualdad tras jugar dos veces el hoyo y a la tercera, con cambio de bandera incluido, el estadounidense hizo un golpe menos y alzó su segundo título en el PGA Tour después del logrado en el Bank of Utah Championship el pasado día 4.

Smotherman, de 32 años y 66 en la clasificación mundial, es el octavo jugador del circuito estadounidense en repetir victoria en esta campaña e impidió a Power volver a ganar en Bermudas, donde se coronó en 2022.