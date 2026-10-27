Nicolás Varela: “Invito a todos los chicos a soñar y trabajar duro”

Nicolás Varela regresó al país con la satisfacción de haber sido protagonista de una conquista histórica con la selección paraguaya masculina de básquetbol U15, campeona del Clasificatorio Sudamericano al FIBA AmeriCup U16 de 2027, disputado del 21 al 25 de octubre en Castro, Chile.

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El equipo dirigido por Benjamín Cano selló el título tras vencer por 71-67 a la selección anfitriona en la final, resultado que coronó una campaña de esfuerzo y también de sufrimiento, como reconoció el joven basquetbolista a su llegada.

“Fue un honor representar al país y, gracias a Dios, lo hicimos de la mejor manera. En cada momento sufrimos, dependíamos de otro resultado que, gracias a Dios, se dio y pudimos traer la medalla a casa”, expresó Varela.

En el plano individual, el jugador admitió que los nervios marcaron su inicio en el torneo, aunque pudo recuperarse a medida que avanzó la competencia. “Tuve una buena participación. Comencé medio flojo porque estaba nervioso, pero después pude remontar”, contó, satisfecho por el objetivo alcanzado con el seleccionado nacional.

La consagración también abrió nuevas perspectivas para el equipo paraguayo, que volverá a competir en Chile en el marco de su camino internacional. Varela expresó su deseo de aprovechar esa oportunidad para seguir representando al país de la mejor manera.

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Sin embargo, más allá de la medalla y la clasificación, el joven destacó el valor de haber convertido un sueño de la infancia en una realidad. “De chico no me imaginé esto. Soñaba, pero nunca creía que podía ser verdad”, confesó.

Consciente de que todavía le cuesta dimensionar la magnitud del logro, Varela dejó un mensaje para otros jóvenes que aspiran a abrirse camino en el deporte. “Es muy loco y todavía no dimensiono lo importante y lo difícil que fue esto. Le invito a todos los chicos a soñar y a trabajar duro para conseguir sus metas”, concluyó.