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Polideportivo
28 de octubre de 2026 - 18:50

1-4. El Nápoles se da un festín

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Roma, 28 oct (EFE).- El Nápoles se impuso este miércoles por 1-4 al Monza para regresar a la senda de la victoria, en un encuentro de la novena jornada de la Serie A que encarriló con un gol tempranero de Rasmus Hojlund y resolvió en la segunda mitad con los tantos de Matteo Politano, Rafa Marín y Kevin De Bruyne.

Por EFE
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El equipo napolitano, dirigido en la jornada de este miércoles por Marco Landucci, asistente técnico de Massimiliano Allegri, expulsado por "actitud agresiva" en el pasado partido contra el Roma, salió con la iniciativa y fue capaz de abrir la lata muy rápido, en el minuto 10.

Giovanni di Lorenzo encontró con un pase en profundidad a Hojlund, que se hizo espacio ante la defensa y resolvió con un disparo cruzado desde las inmediaciones del área.

El Monza trató de responder mediante transiciones rápidas y buscó con insistencia al portugués Gustavo Varela, su principal referencia ofensiva y pieza central del equipo lombardo. El atacante probó fortuna en varias ocasiones y obligó a actuar a Vanja Milinkovic-Savic.

El conjunto partenopeo, por su parte, fue determinante por las bandas, con Noa Lang y Matteo Politano como protagonistas, y con Kevin de Bruyne desde el banquillo por rotación. Stanislav Lobotka tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla en el minuto 15.

La igualdad llegó en el minuto 43. Robinson levantó un centro al área y Varela se coordinó para rematar de cabeza, con un giro preciso que sorprendió a Milinkovic-Savic y colocó el 1-1. Varela, que se encuentra en estado de gracia, sumó así su octavo gol y ya es máximo anotador de la liga.

El inicio de la segunda parte, después de que ambos entrenadores introdujeron cambios, fue un 'déjà vu' de lo sucedido en la primera mitad. En el minuto 48, Politano recogió un balón suelto dentro del área y encontró el rincón inferior izquierdo de la portería con un disparo ajustado para volver a poner por delante al Nápoles en el marcador.

Cogió carrerilla el equipo del sur de Italia. En el minuto 61, el español Rafa Marín se elevó en un saque de esquina y conectó un remate de cabeza que significó el 1-3.

La salida al campo De Bruyne tuvo un efecto inmediato. En el minuto 66, el belga recibió una asistencia de Lang y resolvió con un disparo entre las piernas del portero, para poner el 1-4, que cerró el partido.

El equipo de Allegri volvió así a reencontrarse con la victoria tras el empate ante el Roma de la pasada jornada.

1 - Monza: Tornqvist; Lucchesi (Antov, min.74), Goglichidze (Carboni, min.46), Bakoune; Birindelli, Colombo, Foe Ondoa (Akinsanmiro, min.60), R. Mangas; Ngonge (Colpani, min.60), Robinson (Zeballos, min.69); y G. Varela.

4 - Nápoles: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani (Marianucci, min.46), Rafa Marin, Olivera; Anguissa (De Bruyne, min.64), Lobotka (Gilmour, min.17), McTominay; Politano (Vergara, min.64), Hojlund (Lucca, min.81) y Lang.

Goles: 0-1, Hojlund (min.10); 1-1, G. Varela (min.43); 1-2, Politano (min.48); 1-3, Rafa Marin (min.62); 1-4, De Bruyne (min.67).

Árbitro: Giovanni Ayroldi. Mostró tarjeta amarilla a Goglichidze (min.8), al entrenador Ivan Juric (min.26), a Foe Ondoa (min.53) y a Colombo (mni.88) por parte del Monza.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la novena jornada de la Serie A, disputado en el U-Power Stadium de Monza (norte de Italia).

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