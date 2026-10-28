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Polideportivo
28 de octubre de 2026 - 15:45

Aleix Aubert: "Esta temporada podemos hacer grandes cosas"

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Madrid, 28 oct (EFE).- El catalán Aleix Aubert, que por sólo una décima no logró la clasificación, el pasado domingo, para la segunda manga del gigante de Sölden (Austria), la prueba inaugural de la Copa del Mundo de esquí alpino -que ganó el brasileño Lucas Pinheiro-, declaró a Efe este miércoles que cree que "esta temporada" pueden "hacer grandes cosas".

Por EFE
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"La verdad es que la cosa fue muy bien, en Sölden. Una lastima, porque si hubiese sido una décima más rápido la historia hubiese cambiado, pero la verdad que estoy muy contento con todo el trabajo que hemos hecho durante esta pretemporada y con el nivel que conseguí demostrar", comentó el esquiador barcelonés, de 21 años, medallista de bronce en gigante el pasado mes de marzo en el Mundial junior de Narvik (Noruega) y que fue mundialista absoluto en Saalbach'25 (Austria), donde acabó vigésimo tercero en esa disciplina, en la que la temporada pasada puntuó en Copa del Mundo, al concluir vigésimo cuarto en Alta Badia (Italia).

"Lástima que un pequeño fallo me dejó fuera de la segunda manga, pero la verdad es que estoy muy contento y muy motivado con miras a esta temporada. Creo que podemos hacer cosas grandes", comentó Aubert durante en una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar este miércoles en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), en Madrid, en el marco de la presentación de los equipos nacionales de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI),

"La verdad es que la pasada temporada fue mi primera temporada casi completa en la elite. Esta temporada ya no soy junior, ya estoy cien por cien en el circuito de la Copa del Mundo. Creo que he hecho un muy buen trabajo en pretemporada. Tanto físicamente, como mentalmente. Y me siento muy preparado para dar este siguiente salto hacia el 'top 30' en la Copa del Mundo", explicó el gigantista catalán, que no descarta evolucionar hacia otras disciplinas.

"De momento, sólo me centro en el gigante, pero no descartamos seguir mejorando en las otras disciplinas, sobre todo eslalon y súpergigante. Voy a ver hacia qué lado tiro, si voy más hacia el supergigante o más hacia el eslalon", apuntó Aleix, que en su disciplina ve muy fuerte a Pinheiro, oro en los pasados Juegos Olímpicos de MIlán-Cortina d'Ampezzo (Italia), en los que se convirtió en el primer campeón olímpico invernal de toda la historia de Sudamérica.

"La verdad es que si me lo dices el año pasado te hubiese dicho que el favorito sería (el suizo Marco) Odermatt, pero tal y como he visto entrenar a Pinheiro estos días y tal y cómo le fue en la primera carrera, creo que tengo que ir por Pinheiro", señaló.

"La general este año va estar bastante emocionante, porque tenemos a Odermatt, que siempre es indiscutible; pero también está Giovanni Franzoni, italiano, que es muy bueno en velocidad y este año lo va a intentar también en el gigante. Y, obviamente pues, Pinheiro, que también va a hacer algo de supergigante para competir esta general", indicó a Efe, este miércoles y en Madrid, Aleix Aubert.

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