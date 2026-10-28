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Polideportivo
28 de octubre de 2026 - 10:05

Amanda Serrano, campeona mundial en siete divisiones, anuncia su última pelea en enero

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San Juan, 28 oct (EFE).- La púgil puertorriqueña Amanda Serrano, con campeonatos mundiales en siete divisiones, una hazaña reconocida por Guinness World Record, anunció este miércoles que se retira del boxeo profesional con una última pelea el próximo 9 de enero en Puerto Rico.

Por EFE
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Serrano, de 38 años, defenderá sus títulos unificados del peso pluma ante la australiana Skye Falzon en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, en "la última pelea de su legendaria carrera", según informó la promotora Most Valuable Promotions (MVP).

"El boxeo me ha dado más de lo que jamás habría podido soñar. Tras toda una vida peleando por el mundo, me parece lo más lógico disputar mi último combate donde todo empezó: en casa, en Puerto Rico", escribió la boxeadora en redes sociales.

En la pelea, denominada 'The Last Walk', que será transmitida por DAZN, Serrano expondrá los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), de las 126 libras.

"Subiré al cuadrilátero una última vez para enfrentarme a Skye Falzon. Un último combate. Un último recorrido hacia el ring. Hagamos historia una vez más", subrayó.

Serrano ha estado coqueteando con su eventual retiro del cuadrilátero por los pasados dos años, pero lo estuvo postergando con el objetivo de romper el récord de 32 nocauts de la estadounidense Christy Martin, a la que igualó a finales de mayo pasado al vencer en el segundo asalto a la alemana Cheyenne Hanson.

El pasado 3 de junio, en una rueda de prensa en Puerto Rico, afirmó que todavía iba a seguir en el boxeo, pero que sentía que su retiro llegaría "pronto" y que la última pelea sería en la isla.

En los mensajes de hoy en redes sociales, la puertorriqueña también destacó que su carrera en el boxeo le ha dado la oportunidad de "inspirar a la próxima generación de luchadoras"

Serrano ha defendido que las mujeres puedan combatir bajo las mismas reglas de los campeonatos masculinos, a 12 asaltos de tres minutos, el formato que se aplicará en su última pelea, así como una mejor remuneración.

Fue en 2023 cuando la puertorriqueña protagonizó la primera pelea femenina por títulos mundiales unificados disputada a 12 asaltos de tres minutos, venciendo en la misma a la brasileña Danila Ramos.

Serrano llegará a su última pelea con un récord de 50-1-4 y 32 nocaut y buscará, además de retener sus campeonatos, superar a Martin y convertirse en la primera mujer en alcanzar 33 victorias por la vía rápida.

En su carrera, también es conocida su rivalidad con la irlandesa Katie Taylor, con la que protagonizó en 2022 el primer combate femenino que encabezó una cartelera en el Madison Square Garden, en Nueva York, por el que logró asimismo el hito de ganar un millón de dólares por una pelea.

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