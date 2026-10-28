China confirma que no emitirá La Liga y rechaza explicaciones atribuidas al Real Madrid

Un portavoz del Centro de Deportes y Juventud del Grupo de Medios de China (CMG) aseguró hoy en un comunicado que, "en respuesta a informaciones publicadas por medios españoles", sin especificar cuáles, no acepta la postura atribuida al Real Madrid de que Mbappé "nunca tuvo intención de ofender" y de que tiene derecho a expresar sus opiniones personales.

Medios del gigante asiático como Guancha y portales deportivos como Dongqiudi o Hupu se habían hecho eco de una información del medio digital español OKDIARIO que hacía referencia a una "ausencia de intención de ofender" por parte del delantero francés, citando a fuentes del club, e interpretando las palabras del futbolista como "una expresión personal", asegurando que sus relaciones con los patrocinadores chinos permanecen inalteradas.

"Hemos tomado nota del pronunciamiento público del Real Madrid. Ayer y hoy, el presidente de LaLiga y otras partes implicadas han enviado varias cartas a CMG para expresar públicamente sus disculpas", subraya el comunicado, sin más especificaciones.

Ni en la página oficial donde el Real Madrid publica sus comunicados ni en las redes sociales del equipo blanco aparece publicada por el momento una disculpa institucional.

"Consideramos -añade- que las declaraciones inapropiadas de Mbappé ya han causado daño al pueblo chino, han traspasado los límites de lo aceptable y van más allá del ámbito de la libertad de expresión".

La radiotelevisión estatal china, que confirmó este martes que el 26 de octubre había suspendido las emisiones de LaLiga, los partidos relacionados con Mbappé y sus anuncios publicitarios, reiteró que mientras el club no presente unas disculpas satisfactorias, "no hay nada de que hablar".

El comunicado aseguró hoy que las declaraciones del delantero francés "traspasaron límites fundamentales", y sostuvo que el Real Madrid, como club al que pertenece el jugador, no puede desentenderse de lo sucedido.

"Cualquier palabra o acción que hiera los sentimientos del pueblo chino se enfrentará inevitablemente al rechazo colectivo de todos los sectores de la sociedad china; al Real Madrid le convendría abandonar cualquier ensoñación en sentido contrario", aseguró el comunicado.

La controversia comenzó después de que Mbappé, preguntado durante una entrevista por su 'meme' favorito, respondiera que el que más le divertía era uno en el que aparecía su cara sobre la de un "dictador chino", sin mencionar expresamente a Mao Zedong, cuya imagen protagoniza el montaje difundido en redes sociales.

Las declaraciones provocaron este martes la ruptura de los acuerdos comerciales del jugador con las empresas chinas Dongpeng, Mengniu y Milkground, además de restricciones a sus contenidos en plataformas digitales del país.

Ese mismo día, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, remitió una carta a CMG en la que condenó el comportamiento del futbolista, lo calificó de "inaceptable" y pidió disculpas por la ofensa causada.

La radiotelevisión respondió que LaLiga, el Real Madrid y, especialmente, Mbappé debían disculparse públicamente y remitir una carta de disculpas por escrito.

El delantero difundió posteriormente un comunicado en francés, chino e inglés en el que lamentó sus palabras y expresó su "profundo respeto" por el pueblo chino y su historia.

Tebas también se reunió el martes con el embajador chino en España, Yao Jing, para buscar una salida a la controversia, en un contexto en el que LaLiga mantiene acuerdos de cooperación con entidades chinas, incluido un convenio estratégico con la liga profesional del país vigente hasta 2029.