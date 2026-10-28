Chourio, Contreras, Ashby y Tampa Bay firman marcas históricas en la Serie Mundial

Chourio, de 22 años, conectó dos imparables en seis turnos, incluido un doble en el duodécimo episodio, para llegar a diez hits en los primeros cuatro partidos del Clásico de Otoño e igualar una marca establecida por Babe Ruth con los Yanquis de Nueva York en 1928.

El jardinero venezolano también elevó a 30 y su total de imparables en la postemporada antes de cumplir 23 años, con lo que superó los 30 que consiguió el curazoleño Andruw Jones con los Bravos de Atlanta entre 1996 y 1999.

Chourio alcanzó esa cifra en 24 encuentros de postemporada, frente a los 45 que necesitó Jones para sumar sus 30 hits, una diferencia que destaca la producción ofensiva del venezolano en las fases decisivas del campeonato desde su debut en 2024.

Su compatriota William Contreras también dejó su huella en los registros históricos desde la receptoría. Al retirar a Chandler Simpson en un intento de robo, elevó a cuatro el número de corredores sorprendidos en las bases durante los primeros cuatro partidos de esta Serie Mundial.

Según los registros publicados por MLB.com, Contreras alcanzó una cifra que no se registraba en los primeros cuatro encuentros de un Clásico de Otoño desde Lance Parrish, receptor de los Tigres de Detroit, en 1984.

A las actuaciones de los venezolanos se sumó la del relevista zurdo Aaron Ashby, quien extendió a 18 entradas su racha sin permitir carreras en la presente postemporada y superó las 16 que acumuló Andrew Miller con Cleveland en las eliminatorias de 2016.

Ashby trabajó dos entradas y un tercio sin permitir imparables ni carreras y retiró consecutivamente a los siete bateadores que enfrentó, aunque su actuación no bastó para evitar la derrota de Milwaukee.

La tercera marca del cuarto partido correspondió a Tampa Bay, que se convirtió en el quinto equipo en la historia de la Serie Mundial en perder los tres primeros encuentros y ganar el cuarto, un resultado que le permitió evitar la barrida y mantener vivas sus aspiraciones al campeonato.

Los Rays se impusieron por 4-3 en doce entradas y aplazaron la posibilidad de que los Cerveceros conquistaran su primer título de las Grandes Ligas.

Pese al triunfo de Tampa Bay, Milwaukee conserva la ventaja de 3-1 en la serie y tendrá este miércoles una nueva oportunidad de proclamarse campeón en el quinto encuentro. Los Rays, por su parte, están obligados a ganar para prolongar la lucha por el título.