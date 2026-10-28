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Polideportivo
28 de octubre de 2026 - 09:15

El COE aboga por "seducir" y no prohibir para lograr las metas medioambientales

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Madrid, 28 oct (EFE).- El presidente de la Comisión de Sostenibilidad y Medioambiente del Comité Olímpico Español (COE), José Luis Bruna, se mostró partidario este miércoles de que ante el reto de hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los referidos al medio ambiente, es preferible "seducir" a "imponer o prohibir".

Por EFE
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Bruna defendió esta postura en la inauguración del VI Congreso de Sostenibilidad organizado por el COE en su sede en Madrid con la participación de representantes del movimiento olímpico, instituciones públicas y organizaciones internacionales para presentar estrategias y casos prácticos de políticas sostenibles en lo ambiental, social y económico.

El COE, según Bruna, representa el deporte por excelencia en España, pero también "tiene una especial sensibilidad" para ayudar a hacer viables los ODS, un conjunto de 17 metas, entre ellas, proteger el medioambiente y reducir las desigualdades, aprobadas por la ONU en 2015 con el fin de que se cumplan en 2030.

"Los valores del deporte son una buena palanca para la promoción y la consecución de los ODS, porque el espíritu de sacrificio, el esfuerzo, el no rendirse, la constancia… todos estos valores sirven y mucho para aumentar la consecución de estos objetivos", expuso Bruna.

En lo referido a la sostenibilidad, el representante del COE sostuvo que "es mucho mejor siempre intentar convencer y seducir que imponer", porque "al final prohibir es un fracaso de la inteligencia".

"Cuando no puedes conseguir regular cualquier materia la rindes y la prohíbes. Y eso es evidentemente un fracaso intelectual. Creo que la seducción, decir las cosas de forma que se puedan entender y difundir todo esto es importante, y estamos en un momento clave. La agenda 2030 está ya a la vuelta de la esquina", remarcó.

Bruna incidió en que el deporte, por el impacto que tiene en la sociedad, puede ejercer de altavoz para que haya un mayor conocimiento de los retos englobados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

"El deporte y, sobre todo, los deportes mediáticos tienen una difusión enorme y eso debemos utilizarlo", recomendó el directivo del COE.

Disertó sobre el riesgo que supone no llevar a término los objetivos medioambientales, aunque precisó en que más que el planeta, el riesgo es destruir el hábitat y, por extensión, el ser humano.

"Cuando hablamos de que estamos cargándonos el planeta yo creo que nos equivocamos. De lo que deberíamos hablar es de que estamos cargándonos nuestro hábitat. El planeta seguirá, pero si el hábitat lo cambiamos suficiente y de forma tan importante como parece que está sucediendo, los que desapareceremos seremos nosotros, no el planeta", reflexionó Bruna.

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