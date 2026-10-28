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Polideportivo
28 de octubre de 2026 - 10:55

'Las estrellas se alinean' será el eslogan de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

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Nueva York, 28 oct (EFE).- La organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 anunció este miércoles que el eslogan oficial de la competición será 'Las estrellas se alinean' ('Stars Align').

Por EFE
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El lema oficial fue presentado con un vídeo ambientado con la música de Red Hot Chili Peppers que combina hazañas de otros eventos deportivos con planos que reflejan el estilo de la vida y la iconografía de la ciudad californiana.

Entre ellos, el emblemático Memorial Coliseum de Los Ángeles que acogerá la ceremonia de inauguración de los Juegos junto al estadio SoFi de Inglewood.

Será la primera vez en la historia olímpica que la apertura se celebre en dos sedes a la vez.

"Los Ángeles es el lugar donde los sueños se hacen realidad, y los Juegos Olímpicos nos muestran lo que es posible cuando el mundo se une", aseguró Casey Wasserman, presidente de LA28, en un comunicado.

Según explicó, el eslogan hace referencia a la asociación de Los Ángeles, conocida popularmente como la Ciudad de los Sueños, con el entretenimiento, la cultura y la creatividad: "Cuando el triunfo del deporte se encuentra con la ciudad de los sueños, 'Las estrellas se alinean'".

"Estamos deseando que las estrellas se alineen en 2028 para poder compartir este momento con todos", añadió Wasserman.

La organización también busca convertir el eslogan en "un grito de guerra" para los atletas que compitan durante los Juegos, para los voluntarios que presenten su ayuda y para los aficionados que acudan a la cita.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles se inaugurarán el 14 de julio de 2028, seguidos de los Juegos Paralímpicos, que lo harán el 15 de agosto.

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