Miércoles, 28 de octubre de 2026

. El Real Madrid pide "disculpas al pueblo chino" y la televisión nacional china guarda silencio sobre la suspensión de las retransmisiones de LaLiga española.

Quito. El Corinthians brasileño se enfrenta al Santa Fe colombiano y el Cruzeiro brasileño se cruza con el Olimpia paraguayo este miércoles en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina de fútbol cuya fase final se juega en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Tegucigalpa. El Olimpia y el Cartaginés se enfrentan en el estadio José Rafael 'Fello' Meza de Tegucigalpa el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana con un gol de ventaja a favor del conjunto costarricense.

. Además, previa del Alajuelense (CRC)-Motagua (HON)

Redacción deportes. El Liverpool se mide al Chelsea, el Manchester City al Brighton, el Bournemouth al Aston Villa, el Fulham al Crystal Palace y el Sunderland al Brentford en los partidos de la cuarta ronda de la Copa de la Liga que se disputan este miércoles.

Redacción Deportes. El Betis abre este miércoles en Alcorcón (Madrid) frente al modesto Navalcarnero su participación en la Copa del Rey, mientras que, entre los clubes de la LaLiga EA Sports que juegan en esta primera eliminatoria, el Celta visita al Salamanca UDS y el Valencia, al Tavernes de la Valldigna.

Redacción Deportes. Los Rays de Tampa Bay, que deben ganar para seguir vivos en la lucha por el título, reciben este miércoles en su casa del Tropicana Field, en San Petersburgo, a los Cerveceros de Milwaukee en el quinto partido de la Serie Mundial al mejor de siete encuentros.

Viena. El ruso Daniil Medvedev, tercer cabeza de serie, se enfrenta este miércoles al español Dani Mérida en la primera ronda del torneo ATP 500 de Viena, mientras que el estadounidense Frances Tiafoe, sexto favorito, se mide al italiano Lorenzo Musetti.

- Homenaje y exhibición en Ciudad de México para celebrar las 300 carreras en la Fórmula 1 del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez. (16.00 GMT) (FOTO)

- Se juega el quinto juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas entre los Rays de Tampa Bay, que reciben en su casa del Tropicana Field, en San Petersburgo, a los Cerveceros. La serie va 3-1 a favor de Milwaukee. A las 00.00 GMT del jueves. (FOTO)

- España. Copa del Rey Mapfre. Primera eliminatoria (y 29) (FOTO). Crónicas de los partidos Anaitasuna-Alavés, Tarancón-Levante, Navalcarnero-Betis, Tavernes-Valencia y Salamanca UDS-Celta.

- Inglaterra. Copa de la Liga. Manchester City-Brighton (19.30 GMT), Bournemouth-Aston Villa, Fulham-Crystal Palace, Sunderland-Brentford (9.45 GMT) y Liverpool-Chelsea (20.00 GMT).

- Italia (FOTO). Milan-Bolonia, Parma-Udinese, Venecia-Inter (17.30 GMT), Génova-Juventus, Monza-Nápoles (19.45 GMT).

- Alemania. Copa. Dinamo Dresde-Schalke, Paderborn-Stuttgart (17.00 GMT), Bayer Leverkusen-Núremberg, Bayern Múnich-Magdeburgo (19.45 GMT).

- Mundial femenino sub-17, en Marruecos. Octavos de final: Corea del Norte-Marruecos y Alemania-Venezuela (15.00 GMT) y Argentina-Ghana y Brasil-Polonia (18.00 GMT).

- Copa Centroamericana de la Concacaf. Semifinales, vuelta: Olimpia (Hon)-Cartaginés (Cos) (03.00 GMTdel jueves). (FOTO). Previa del Alajuelense (Cos)-Motagua (Hon).

- Copa Centroamericana de la Concacaf. Repesca, vuelta: Saprissa-Luis Ángel Firpo (00.30 GMT del jueves).

- Copa Libertadores femenina. Semifinales, en Quito. Corinthians-Independiente Santa Fe y Cruzeiro-Olimpia. (FOTO)

- Atlético Tucumán y Platense disputan una de las semifinales de fútbol de la Copa Argentina.

- Previas del Gran Premio de Malasia, 19ª prueba del Mundial, en el circuito de Sepang.

- Torneos ATP 500 de Viena y Basilea (Suiza) (hasta 1).

- Torneos WTA 500 de Tokio y 250 de Cantón (China) (hasta 1).

- Challenger de Guayaquil (Ecuador) (hasta 1).

Redacción EFE Deportes