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Polideportivo
29 de octubre de 2026 - 17:38

My Dream se impone en la suelta dominguera de mayor categoría

my dream
my dream

El domingo último se disputaron seis carreras, sin premios especiales, donde My Dream de la caballeriza Don Honorio fue el ganador entre pingos de la 5ª categoría. Este domingo se conmemorarán los 75 años de fundación del Jockey Club del Paraguay, con los clásicos de costumbre.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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En el “aperitivo” de la festiva jornada turfística conmemorativa a la fundación del Jockey Club del Paraguay, se celebró la Reunión N° 26, con seis sueltas de diversas categorías.

Lea más: Hay triplecoronados en el turf

La carrera para caballos de 5ª categoría, la de mayor nivel del domingo en el hipódromo de Asunción fue para My Dream del stud Don Honorio, donde Juan Figueredo consiguió doblete. El pingo encajó 1’01”76 para el kilómetro.

En el arranque de la jornada, La Placentera del stud 8 Años se impuso en suelta sobre 1.200 metros, al mando del jockey Juan Román, en un tiempo de 1’16″33, en el handicap inferior de hembras.

A continuación, Eleven Reporter le daba doblete al 8 Años fue el mejor sobre 11 cuadras, recorriendo la distancia en 1′09″62 entre pingos de la 6ª categoría, guiado a la victoria por Santiago Cabrera.

En idéntica categoría y distancia, y Maquiavelo seguía la trilogía del 8 Años, que ganó en mejor tiempo que su compañero de techo 1′08″26 conducido por Juan Figueredo.

Imagen sin descripción

Siguió la fiesta del 8 Años con el triunfo de Magic King, para el triplete de Juan Figueredo y la cuarta para la caballeriza, que marcó 1′14″62 para 12 cuadras del óvalo burrero, imponiéndose a pingos de la 7ª B.

Al caer el telón, The Flash del stud Kika volvió a ganar, con la conducción de Arnaldo Portillo, registrando 1′16″18 en cronos, derrotando a caballos de la 7ª B.

El día de la Fundación del Jockey Club

Coincidentemente con el día de su fundación, el domingo se celebrará la reunión 75° Aniversario del Jockey Club del Paraguay.

Se correrán los clásicos “Fundación del JCP” sobre largos 2.000 metros, y el “Socios Fundadores” que tendrá el acostumbrado trayecto de 1.200 metros.

Además habrá otras cuatro carreras de distintas categorías, y las dos simulcasting estadounidenses de relleno. La jornada se iniciará a las 15:00.

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