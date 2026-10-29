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Polideportivo
29 de octubre de 2026 - 19:05

Viernes, 30 de octubre de 2026

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Redacción deportes. El Gran Premio de México, decimonovena cita del Mundial de Fórmula Uno, en el que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) puede asegurarse el título a falta de cuatro carreras para el final, empieza este viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.

Por EFE
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Redacción deportes. Con 10 puntos de ventaja sobre su compatriota Jorge Martín (Aprilia), que llega fÍsicamente tocado por su accidente en Australia, el español Marc Márquez (Ducati) afronta la recta final del Mundial de MotoGP con cuatro grandes premios por delante. El primero de ellos, en la pista malaya de Lusail este de fin semana, cuyos primeros entrenamientos libres se inician el viernes.

Redacción Deportes. El alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz, números dos y tres en el ranking de la ATP, buscan este viernes, en los partidos más destacados de cuartos de final, una plaza en semifinales del Torneo ATP 500 de Viena frente al británico Arthur Fery y al estadounidense Tommy Paul, respectivamente.

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- Entrenamientos libres 1 (18.30-19.30 GMT) y 2 (22.00-23.00 GMT) del Gran Premio de México de Fórmula Uno, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. (FOTO).

- Euroliga. 9ª jornada: ASVEL-Kosner Baskonia (19.00 GMT) y Barça-Valencia (FOTO) (19.30 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 11ª jornada (FOTO): Villarreal-Espanyol (20.00 GMT).

- Francia. 9ª jornada: Le Havre-PSG (18.00 GMT).

- Portugal. 10ª jornada: Casa Pia-Sporting (20.15 GMT).

- PGA Tour. Abierto de México, en Vallarta (hasta 1).

- Gran Premio de Malasia, 19ª prueba del Mundial, en el circuito de Sepang. Entrenamientos (01.00 a 08.00 GMT). (FOTO)

- Torneos ATP 500 de Viena y Basilea (Suiza) (hasta 1).

- Torneos WTA 500 de Tokio y 250 de Cantón (China) (hasta 1).

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Redacción EFE Deportes      

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