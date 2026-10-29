William y Willson Contreras escriben un capítulo familiar en la historia de las Mayores

William alcanzó el título en 2026 con los Cerveceros de Milwaukee, mientras que su hermano mayor, Willson, lo había hecho en 2016 con los Cachorros de Chicago, franquicia que rompió entonces una sequía de 108 años sin coronarse.

El campeonato de 2026 tiene un significado especial para William, quien ya había ganado un anillo de campeón con los Bravos de Atlanta en 2021, aunque no disputó aquella Serie Mundial. Por ello, su consagración con Milwaukee es la que lo incorpora formalmente a este registro histórico junto a Willson.

Los hermanos Contreras se suman así a una nómina que incluye a nueve parejas anteriores, entre ellas Mort y Walker Cooper, campeones con los Cardenales de San Luis en 1942 y 1944; Dizzy y Paul Dean, ganadores en 1934 con la misma franquicia, e Irish y Bob Meusel, quienes conquistaron títulos con los Gigantes y los Yanquis de Nueva York durante la década de 1920.

También figuran Hub y Gee Walker, campeones con los Tigres de Detroit en 1935 y 1945; Ken y Clete Boyer, ganadores con San Luis y Nueva York, respectivamente; Jesús y Matty Alou, integrantes de los Atléticos de Oakland campeones en la década de 1970; y Liván y Orlando Hernández, quienes conquistaron títulos con distintas franquicias.

La lista incluye asimismo a los hermanos J.D. y Stephen Drew, campeones con los Medias Rojas de Boston en 2007 y 2013, respectivamente, así como a Bengie, José y Yadier Molina, una familia que dejó su huella en la historia del béisbol con títulos para los Angelinos de Anaheim y los Cardenales de San Luis.

El logro de los hermanos Contreras se produce en un año especialmente significativo para el béisbol venezolano, después de que la selección nacional conquistara en marzo pasado el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final.