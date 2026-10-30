A madrugar para seguir al Team Paraguay en Dakar 2026

La espera terminó. Este sábado se pondrá en marcha la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que por primera vez en la historia tendrán como escenario al continente africano, con Dakar, Senegal, como sede. La delegación paraguaya comenzará a vivir su desafío olímpico con una jornada que exigirá madrugar a los aficionados que quieran acompañar cada presentación de nuestros representantes.

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La primera cita será con el vóley playa femenino. La dupla integrada por Estefanía Gómez y Sofía Martínez tendrá una doble presentación en la fase de grupos: a las 5:30 enfrentará a Canadá y posteriormente, desde las 10:30, medirá a Gambia, en la arena de Saly Beach West.

Otra de las primeras representantes nacionales en competir será Victoria Giménez, quien a las 8:35 afrontará la contrarreloj clasificatoria del single femenino de remo costal, en la modalidad Beach Sprint, también en Saly Beach West. Esta instancia corresponde a una vuelta clasificatoria y no tiene carácter eliminatorio.

La actividad paraguaya también incluirá entrenamientos y reuniones técnicas. El seleccionado masculino de futsal, dirigido por Manuel Aquino, tendrá una sesión de preparación desde las 5:40 en la Villa Olímpica, mientras que los nadadores Benjamín Insfrán y Cristhiane Añazco trabajarán en el Centro Acuático de Dakar, desde las 6:00.

La jornada tendrá como momento central la ceremonia inaugural, prevista para las 14:45 de Paraguay. La bandera nacional será portada por los abanderados Leonardo Acuña, representante del futsal, y Sofía Martínez, del vóley playa, quienes encabezarán el desfile de la delegación guaraní en este histórico acontecimiento.

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ABC TV Paraguay, en vivo desde Dakar

La fiesta olímpica podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de ABC TV Paraguay. El Grupo ABC ofrecerá una transmisión diaria con el seguimiento de los atletas paraguayos, sus competencias y las principales novedades de la delegación en tierras africanas.

Será una oportunidad para acompañar de cerca a los 19 representantes nacionales en ocho disciplinas, en una edición que marca un antes y un después para el movimiento olímpico: por primera vez, unos Juegos Olímpicos se celebran en África. El desafío del Team Paraguay comienza este sábado y, para no perderse sus primeras actuaciones, habrá que poner el despertador.