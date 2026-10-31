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Polideportivo
31 de octubre de 2026 - 20:00

'Canelo' Álvarez recupera el título mundial del peso supermediano ante el francés Mbilli

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Redacción Deportes, 31 oct (EFE).- El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez derrotó por puntos y decisión unánime al francés Christian Mbilli y le arrebató el título mundial CMB del peso supermediano al francés Christian M'bili en una velada celebrada en The Venue en Riad.

Por EFE
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'Canelo' Álvarez, excampeón mundial desde el peso superwélter hasta el semipesado, impuso el ritmo, el control de la distancia y la actitud defensiva para superar a un Christian Mbilli, campeón interino que puso corazón e intensidad, pero cedió la corona al mexicano.

El mexicano, que dominó el combate de principio a fin, recupera el cinturón del CMB de peso supermediano (-76,203 kg) y acalla las dudas sobre su declive.

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