Domingo, 1 de noviembre de 2026

Redacción deportes. El Arsenal y el Liverpool, los dos últimos campeones de la liga inglesa, se enfrentan este domingo en el único encuentro del día en la novena jornada de la 'Premier'. El duelo, que enfrenta a los entrenadores españoles Mikel Arteta y Andoni Iraola, cruza las siete victorias en ocho partidos de los 'gunners', segundos, con la reacción de los 'reds', que son cuartos y están a seis puntos.

Redacción Deportes. El Real Madrid, crecido tras su victoria del pasado domingo en el Clásico ante el Barcelona, visita este domingo en El Sardinero al Racing de Santander, decimotercero en la tabla de LaLiga EA Sports. Asimismo se juegan los encuentros de la undécima jornada Getafe-Sevilla, Elche-Valencia y el duelo vasco en Bilbao entre el Athletic Club y la Real Sociedad.

Redacción Deportes. El español Carlos Alcaraz, en busca de su cuarto título del año, se enfrenta este domingo contra el australiano Alex de Miñaur, verdugo en semifinales del alemán Alexander Zverev y al que ha ganado en los seis enfrentamientos previos, en la final de torneo ATP 500 de Viena.

. Además, en la final del ATP 500 de Basilea (Suiza) se enfrentan el monegasco Valentin Vacheron y el checo Jiri Lehecka, octavo cabeza de serie.

Redacción deportes. El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) tiene este domingo una nueva ocasión de proclamarse campeón del mundo con la disputa del Gran Premio de México de Fórmula Uno, decimonovena carrera del certamen y que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.

Redacción deportes. El español Marc Márquez, tras su segundo puesto en la carrera al esprint del sábado, enfoca la prueba larga dominical de MotoGP del Gran Premio de Malasia con 19 puntos de ventaja sobre su compatriota Jorge Martín (Aprilia), que no puede competir por la lesión sufrida en Australia, con lo que el piloto de Ducati tiene una gran oportunidad para abrir más hueco en la general del Mundial.

Nueva York. Unos 60.000 corredores participan este domingo en la edición número 55 del Maratón de Nueva York, que conmemora los 50 años del recorrido por los cinco distritos de la ciudad con los kenianos Hellen Obiri y Benson Kipruto defendiendo sus títulos.

------------------------------------------------------------------

- Maratón de Nueva York (major). (FOTO)

- Gran Premio de México de Fórmula Uno, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. Carrera (20.00 GMT). (FOTO).

- NBA: Orlando Magic-Boston Celtics, Indiana Pacers-Brooklyn Nets, Golden State Warriors-Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers-Toronto Raptors.

- Mundial femenino sub-17, en Marruecos. Cuartos de final: Ghana-Japón, Corea del Norte-EEUU (15.00 GMT), China-Brasil, Nigeria-Venezuela (18.00).

- Presentación de la cuarta jornada de la Liga de Campeones y programa de partidos

- Inglaterra. 9ª jornada (FOTO): Liverpool-Arsenal (16.30 GMT).

- Italia. 10ª jornada (FOTO): Como-Venecia (11.30 GMT), Frosinone-Torino, Lazio-Cagliari (14.00), Lecce-Génova (17.00), Juventus-Nápoles (19.45).

- Este domingo se disputa en el estadio La Bombonera el superclásico del fútbol argentino entre el Boca Juniors y el River Plate correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

- México: Santos Laguna recibe a Necaxa y el campeón Cruz Azul al León, en la decimoquinta jornada del Apertura del fútbol mexicano

- PGA Tour. Acaba el Abierto de México, en Vallarta.

- Gran Premio de Malasia, 19ª prueba del Mundial, en el circuito de Sepang. Moto3 a las 04.00 GMT, Moto2 a las 05.15 y MotoGP a las 07.00. (FOTO)

- Final del Torneo ATP 500 de Viena (13:00 GMT): Carlos Alcaraz (ESP/2)-Álex de Miñaur (AUS/5).

- Final del Torneo ATP 500 de Basilea (Suiza) (14:30 GMT): Valentin Vacherot (MON)-Jiri Lehecka (CZE/8). (FOTO)

- Finales de los torneos WTA 500 de Tokio y 250 de Cantón (China).

- Acaba el Challenger de Guayaquil en las canchas del anexo del Guayaquil Tenis Club y que otorgará 75 puntos al campeón para la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes