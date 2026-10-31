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Polideportivo
31 de octubre de 2026 - 08:55

El papa llama a fomentar la fraternidad en el baloncesto universitario de Estados Unidos

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Ciudad del Vaticano, 31 oct (EFE).- El papa León XIV pidió este sábado a los jugadores y aficionados de las universidades estadounidenses de Villanova y Notre Dame que no vean como "enemigos" a sus rivales, y defendió el baloncesto como una oportunidad para fomentar la fraternidad.

Por EFE
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Ambas delegaciones viajaron a Roma para disputar este domingo dos partidos de baloncesto, masculino y femenino, que marcarán el inicio de su temporada universitaria 2026-2027, y fueron recibidas por el pontífice en una audiencia celebrada en el Aula Pablo VI del Vaticano.

El encuentro reunió a cientos de estudiantes, profesores, trabajadores y antiguos alumnos de ambas instituciones.

"Es importante recordar que, en cualquier competición, los integrantes de dos equipos, incluso cuando existe entre ellos una rivalidad deportiva, ciertamente no son enemigos", dijo el papa.

"Espero, por tanto, que, a pesar del carácter competitivo del baloncesto universitario, tanto los jugadores como los aficionados de ambos equipos encuentren oportunidades para conocerse durante estos días que pasaréis aquí, en Roma", agregó.

Durante el encuentro, las delegaciones entregaron al pontífice sendas camisetas de sus respectivos equipos, además de dos balones de baloncesto que el papa firmó como recuerdo de la visita.

"Nadie nace campeón, del mismo modo que nadie nace santo", subrayó el papa León XIV, quien destacó que la práctica deportiva permite reunir a las personas y enseña valores como "la cooperación y el entendimiento mutuo".

En su intervención, animó a los participantes en la peregrinación a orientar todas las facetas de su vida, incluidas las actividades deportivas, hacia el amor a Dios y al prójimo.

"El deporte es una medicina para el cuerpo y el espíritu cuando se practica bien", manifestó, tras recuperar unas palabras pronunciadas a la Federación Italiana de Natación en junio de 2026.

"Los cristianos estamos llamados a correr la carrera de la vida con el objetivo de alcanzar una corona de gloria incorruptible", concluyó.

En el acto también tomaron la palabra los presidentes de ambas instituciones, Peter Donohue (Villanova) y Robert Dowd (Notre Dame), quienes coincidieron en que el deporte universitario más que una competición es también una oportunidad para formar integralmente a los jóvenes y construir fraternidad.

Los encuentros se disputarán este domingo 1 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Roma (PalaEur) y enfrentarán a los equipos de ambas universidades, en el marco del 'NCAA Eternal City Tip-Off', una cita que llevará por primera vez a la capital italiana el inicio de la temporada regular del baloncesto universitario estadounidense 2026-2027.

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