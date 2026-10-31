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Polideportivo
31 de octubre de 2026 - 06:55

Kaká avala el Balón de Oro a Kane: "Mbappé no ganó mucho y Yamal no fue tan determinante"

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Roma, 31 oct (EFE).- El exfutbolista brasileño Ricardo Kaká consideró "justa" y "acertada" la elección de Harry Kane como ganador del Balón de Oro y argumentó que Kylian Mbappé "no ganó mucho" con el Real Madrid y que Lamine Yamal "no fue tan determinante como se esperaba".

Por EFE
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"Kane hizo una gran temporada, fue protagonista con el Bayern de Múnich y ganó muchísimo", afirmó el brasileño en una entrevista publicada este sábado por el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport, con motivo de su presencia en Milán (norte de Italia) para el 'Derby della Madonnina' entre su exclub y el Inter.

Sobre Mbappé, Kaká señaló que "no ganó mucho con el Real Madrid", mientras que, acerca de Lamine Yamal, reconoció que consiguió títulos con el Barcelona, aunque consideró que "no fue tan determinante como se esperaba".

"Ya llegará su momento, pero, teniendo en cuenta el rendimiento durante la temporada, me parece una decisión acertada", añadió el ganador de este prestigioso premio en 2007, cuando alcanzó la cima de su carrera individual al vencer también el premio FIFA como mejor jugador del mundo después de ganar con el Milan la Liga de Campeones 2006-07.

El legendario exjugador también elogió el trabajo de Cesc Fàbregas al frente del Como. "Me encontré con Cesc en el Mundial. Hablamos un poco y lo felicité porque el trabajo que está haciendo con el Como es muy bueno", explicó.

Kaká también defendió a Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, y pidió paciencia y tiempo para poder vislumbrar resultados positivos al frente de 'La Canarinha': "Una selección es diferente de un club, donde puedes evaluar a los jugadores cada día", señaló.

"Para el próximo Mundial habrán sido cinco años de preparación, cinco años trabajando con estos jugadores y conociendo la cultura del país, además de comprender lo que significa disputar un Mundial con Brasil", indicó, al agregar que por eso deposita en él "mucha confianza".

Además, descartó, al menos por el momento, la posibilidad de convertirse en entrenador ya que considera que "las tensiones y el trabajo" que eso conlleva no son para él. "Podemos volver a hablar de ello dentro de un par de años", aseveró.

El brasileño recibirá un homenaje antes del derbi milanés de este sábado y subrayó que el Milan puede imponerse al Inter, al que considera uno de los principales aspirantes al título, aunque rechazó que la lucha por el 'Scudetto' esté decidida.

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