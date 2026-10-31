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Polideportivo
31 de octubre de 2026 - 16:57

Lehecka-Vacherot, final dominical en el ATP 500 de Basilea

Jiri Lehecka (24 años) busca su tercer título en el circuito ATP.
Jiri Lehecka (24 años) busca su tercer título en el circuito ATP. GEORGIOS KEFALAS

El checo Jiri Lehecka remontó y salvó una bola de partido este sábado en semifinales ante el alemán Jan-Lennard Struff y este domingo jugará por el título del ATP 500 de Basilea contra Valentin Vacherot, que derrotó al sexto cabeza de serie, el estadounidense Taylor Fritz.

Por ABC Color
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Valentin Vacherot alcanzó su primera final de la temporada y se convertió en el primer monegasco en alcanzar el último partido del torneo suizo al vencer a Taylor Fritz.

Lea más: Dani Vallejo derrota a Dimitrov en la “qualy” de París

Jiri Lehecka, octavo cabeza de serie, ganó a Jan-Lennard Struff por 3-6, 7-5 y 6-2 en poco más de dos horas de pelea tras salvar una bola de partido en el segundo set cuando Struff ganaba 6-3, 5-4 y ventaja al resto.

Alargó el duelo hasta la tercera manga, en la que le bastó con un ‘break’ en el primer juego para llevarse el triunfo.

Antes, Vacherot, de 27 años, se impuso a Fritz por 7-6 (6) y 6-3.El monegasco iba perdiendo 1-4 en el desempate del primer set, pero encadenó seis de los siete puntos siguientes para hacerse con la primera manga. A continuación, el monegasco logró un ‘break’ decisivo con 4-3 en el segundo set para sellar la victoria tras una hora y 26 minutos por 7-6 (5) y 6-3.

En su primera final del año y a nivel ATP 500, Vacherot busca su primer trofeo desde el torneo de Shanghái de 2025, donde se convirtió en el campeón con el ranking más bajo de la historia de los Masters 1000 desde 1990.

Lehecka y Vacherot se han enfrentado dos veces en el ATP Tour con una victoria para cada uno: en 2025 el monegasco ganó el treintaidosavos de final del Masters 1.000 de París en dos mangas y este mismo año el checo se impuso, también en dos sets, en las semifinales de Tokio.

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