Sábado, 31 de octubre de 2026

Londres. El inicio de la décima jornada de la liga inglesa mide la capacidad de reacción del Manchester City, ya sin el pleno de victorias que había sostenido las primeras siete jornadas hasta su derrota del pasado fin de semana ante el Aston Villa. El conjunto de Enzo Maresca recibe al Brighton, tercero en la tabla. Antes, el Chelsea y el Manchester United se enfrentan entre las dudas del primero y la crisis del segundo, en el que continúa Michael Carrick y está perdonado Bruno Fernandes.

Redacción deportes. El Bayern Múnich y el Borussia Dortmund llegan este sábado empatados a puntos a una nueva edición del clásico alemán, en el que se disputarán el liderato de la Bundesliga. El equipo bávaro es actualmente líder gracias a una clara ventaja de 19 goles a favor frente a 8 de su rival.

Roma. El Inter domina la clasificación de la Serie A con 25 puntos, mientras que el Milan es quinto con 18, antes de su derbi de este sábado que dispara las necesidades de los 'rossoneros', que no han perdido ninguno de sus siete encuentros contra ese rival, incluidas tres victorias en sus tres enfrentamientos más recientes.

Redacción deportes. La final de la WNBA vuelve a California donde se decide el campeón en el séptimo y último partido entre Golden State Valkyries y Atlanta Dream, en la ciudad de San Francisco.

Redacción Deportes. El alemán Alexander Zverev, que el lunes se convertirá en número uno del mundo, se mide en semifinales del Torneo ATP 500 de Viena al australiano Alex de Miñaur mientras que el español Carlos Alcaraz, segundo favorito, buscará un billete en la final del domingo frente al ruso Daniel Medvedev.

Redacción Deportes. El estadounidense Taylor Fritz se enfrenta este sábado al monegasco Valentin Vacherot y el checo Jiri Lehecka al alemán Jan-Lennard Struff en las semifinales del Torneo ATP 500 de Basilea.

Redacción deportes. Continúa este sábado el Gran Premio de México, decimonovena cita del Mundial de Fórmula Uno, con los últimos entrenamientos libres y la sesión de clasificación, que establece el orden de salida de la carrera del domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.

Redacción deportes. La carrera al esprint pone en juego la primera plaza del Mundial de MotoGP, que lidera por tan solo 10 puntos el español Marc Márquez (Ducati) sobre su compatriota Jorge Martín (Aprilia), quien afronta el Gran Premio de Malasia mermado físicamente tras su caída en Australia el pasado sábado.

Quito. Cruzeiro y Corinthians, que persigue su cuarto título consecutivo, disputan la final de la Copa Libertadores femenina en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, donde previamente el Olimpia paraguayo y el Santa Fe colombiano se miden por el tercer puesto.

Nueva York. Cerca de 60.000 corredores participarán este domingo en la edición 55 del maratón de Nueva York, en la que los kenianos Hellen Obiri y Benson Kipruto defenderán sus títulos y que conmemora los 50 años del recorrido por los cinco distritos de la ciudad. Entre las figuras latinoamericanas de la prueba estará la uruguaya Julia Paternain, bronce en el maratón del Mundial de atletismo de 2025.

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- Cerca de 60.000 corredores participarán este domingo en la edición 55 del maratón de Nueva York, en la que los kenianos Hellen Obiri y Benson Kipruto defenderán sus títulos y que conmemora los 50 años del recorrido por los cinco distritos de la ciudad. Entre las figuras latinoamericanas de la prueba estará la uruguaya Julia Paternain, bronce en el maratón del Mundial de atletismo de 2025. (FOTO)

- Entrenamientos libres 3 (17.30-18.30 GMT) y sesión de clasificación (21.00-22.00 GMT) del Gran Premio de México de Fórmula Uno, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. (FOTO)

- Final de la WNBA. Séptimo y último partido: Golden State Valkyries-Atlanta Dream (00.00 GMT del domingo)

- España. Liga Endesa 6ª jornada (FOTO): Casademont Zaragoza-FIATC Girona, UCAM Murcia-ILERNA Lleida y Leyma Coruña-La Laguna Tenerife.

. España. LaLiga EA Sports. 11ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Levante-Atlético de Madrid (14.00), Rayo Vallecano-Celta (16.15), Betis-Málaga (18.30), Barcelona-Alavés (21.00).

- Italia. 10ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Udinese-Roma (18.00) y Milan-Inter (20.45).

- Inglaterra. Novena jornada (-1 GMT): Chelsea-Manchester United (13:30), Bournemouth-Leeds (16:00), Brentford-Nottingham Forest (16:00), Coventry-Sunderland (16:00), Hull-Ipswich (16:00), Manchester City-Brighton (16:00), Tottenham-Crystal Palace (18:30) y Aston Villa-Fulham (21:00).

- Alemania. 8ª jornada (-1 GMT): Bayer Leverkusen-Stuttgart, Borussia Monchengladbach-Paderborn, Augsburgo-Friburgo, Schalke-RB Leipzig, Werder Bremen-Hoffenheim (15.30), Bayern Múnich-Borussia Dortmund (18.30)

- Francia. 9ª jornada (-1 GMT): Niza-Rennes (17.15), Lorient-Brest, Lyon-Angers, Troyes-Le Mans (20.45).

- Portugal. 10ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Oporto-Estoril (21.30).

- México: Pachuca recibe al Tigres UANL, Monterrey al Tijuana, Guadalajara al Atlante y América al Toluca, en el Apertura del fútbol mexicano.

- Argentina: Continúa la decimoquinta jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Deportivo Riestra-Talleres, Vélez Sarsfield-San Lorenzo y Estudiantes-Instituto.

- Argentina. Previa. Boca Juniors recibirá este domingo al River Plate en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, que encuentra al 'Xeneize' en carrera en todas las competencias, mientras que el 'Millonario' llega necesitado de un triunfo ante el eterno rival tras meses de fuertes altibajos.

- Copa Libertadores femenina. Cruzeiro y Corinthians, que persigue su cuarto título consecutivo, disputan la final de la Copa Libertadores femenina en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, donde previamente el Olimpia paraguayo y el Santa Fe colombiano se miden por el tercer puesto.

- PGA Tour. Abierto de México, en Vallarta (hasta 1).

- Gran Premio de Malasia, 19ª prueba del Mundial, en el circuito de Sepang. Entrenamientos (00.40 a 02.40 GMT), sesiones de clasificación (02.50 a 06.20 GMT) y carrera esprint de MotoGP (07.00 GMT). (FOTO)

- Redacción Deportes. Resumen de los acontecimientos más importantes que ocurrieron durante el mes de octubre en América, entre los hechos destacados están el partido de despedida de Lionel Messi de la selección Argentina en Buenos Aires, los finalistas de las copas Sudamericana y Libertadores, el mundial de pelota vasca, entre otros.

- Torneos ATP 500 de Viena y Basilea (Suiza) (hasta 1).

- Torneos WTA 500 de Tokio y 250 de Cantón (China) (hasta 1).

- Jornada del Challenger de Guayaquil que se disputará hasta el domingo en las canchas del anexo del Guayaquil Tenis Club y que otorgará 75 puntos al campeón para la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

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Redacción EFE Deportes

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