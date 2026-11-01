2-0. La 'Juve' respira con dos latigazos en el tramo final

Suspiro de tranquilidad en medio del momento complicado que vive la 'Juve', el equipo que más veces levantó el 'Scudetto', en 36 ocasiones. Un arranque liguero irregular después de haber quedado fuera la pasada temporada de puestos de la Liga de Campeones alargó una crisis de la que ni los nuevos fichajes ni la confianza depositada en Spalleti consiguieron solventar todavía.

Al otro lado, Massimiliano Allegri vive una situación similar al frente del banquillo partenopeo. Aún no encontró la fórmula, y el gran desempeño del Inter, Roma, Lazio, Como, Milan y Frosinone llevaron a ambos clubes, dos históricos, a pelearse después de las diez primeras jornadas por el séptimo y octavo puesto en la clasificación.

La primera mitad dejó un ritmo alto, ocasiones claras para ambos equipos y alternativas, pero falta de gol. Una muestra de lo que le ocurre a ambos equipos en esta campaña. Los dos guardametas, Guglielmo Vicario y Alex Meret, mantuvieron el candado bajo palos y tanto uno como el otro rozó el primer tanto en repetidas ocasiones.

El Nápoles tuvo la ocasión más clara en el minuto 7, cuando Vicario evitó el tanto de Lucca con una gran parada a un remate de cabeza a corta distancia. Su rival respondió en el minuto 19 con un remate de Nick Woltemade que se marchó fuera y estuvo cerca de adelantarse en el 27, cuando el colombiano Juan Cabal estrelló el balón en el poste.

El conjunto napolitano volvió a rozar el gol en el minuto 30, pero Noa Lang desperdició una ocasión clarísima al enviar alto su disparo desde una posición favorable. Se fue el encuentro al descanso con resultado a gafas.

Tras el paso por vestuarios, bajó el ritmo, y fue el Juventus el que llevó la iniciativa. El Nápoles se mostró muy errático con la posesión y con los pases, y el equipo local lo aprovechó. Tras varios intentos, en el minuto 70, un potente zurdazo del bosnio Alajbegović que tocó antes en el palo desbloqueó el partido.

Cinco minutos después, el Nápoles se quedó con diez jugadores por la expulsión de Luca Marianucci, que vio la segunda tarjeta amarilla tras pisar a Cabal. Ahí fue cuando la 'Juve' supo sellar los tres puntos y su rival, ya perdido y sin opciones, se resignó a intentarlo.

Fue el franco-marfileño Boga quien cerró el partido, con un derechazo desde fuera del área, en la misma zona en la que lo hizo once minutos antes su compañero. Dos latigazos que hicieron respirar a los 'bianconeri'.

Importante el triunfo, sobre todo, en un día como el de hoy, en el que la 'Vecchia Signora' celebró su 129 cumpleaños, y los aficionados manifestaron su descontento en una protesta antes del partido. "129 años de gloria, nuestra camiseta es historia, ¡devolvednos a nuestro Juventus!", escribieron en una pancarta.

2 - Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì (Kelly, m.72), Cabal (Cambiaso, m.83); McKennie (Gatti, m.46), Douglas Luiz, Koopmeiners; Alajbegovic (Boga, m.72); Kolo Muani (Zhegrova, m.59), Woltemade. Entrenador: Luciano Spalletti.

0 - Nápoles: Meret; Di Lorenzo (Rrahmani, m.46), Marin, Marianucci, Olivera (Beukema, m.79); Anguissa (Giovane, m.79), De Bruyne (Gilmour, m.46), McTominay; Politano (Vergara, m.61), Lucca, Lang. Entrenador: Massimiliano Allegri.

Goles: 1-0, Alajbegovic (m.70); 2-0, Boga (m.87).

Árbitro: Simone Sozza. Expulsó por doble tarjeta amarilla a Marianucci (m.38 y m.75) por parte del Nápoles. Mostró tarjeta amarilla a Douglas Luiz (m.16), Lucumì (m.20) y Alajbegovic (m.71) por parte de la Juventus, y a Marin (m.90+1) por parte del Nápoles.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la décima jornada de la Serie A, disputado en el Allianz Stadium de Turín (norte de Italia).