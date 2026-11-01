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Polideportivo
01 de noviembre de 2026 - 13:05

Dani Vallejo vuelve a tropezar con la misma piedra

Adolfo Daniel Vallejo Álvarez, nacido en Asunción el 28 de abril de 2004.
Adolfo Daniel Vallejo Álvarez, nacido en Asunción el 28 de abril de 2004.ATP

El máximo exponente del tenis paraguayo de la actualidad, Adolfo Daniel Vallejo, volvió a tropezar contra el italiano Lorenzo Sonego, ante el cual había sufrido su más reciente caída.

Por ABC Color
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El pasado sábado 24 de octubre, Lorenzo Sonego derrotó a Adolfo Daniel Vallejo por 6-2, 3-6 y 6-3, en la “qualy” del ATP 500 de Viena, que culminó este domingo con la consagración del español Carlos Alcaraz.

En esta jornada, en la segunda ronda de clasificación del Masters 1000 de París, Lolo Sonego volvió a imponer su experiencia (31 años y 91 en la clasificación ATP sobre Dani Vallejo (22/56), contra el que se impuso de nuevo en tres mangas, esta vez por 6-3, 4-6 y 7-6 (5) en 2 horas con 22 minutos de partido para acceder al cuadro principal del prestigioso evento celebrado en la capital francesa.

Datos estadísticos del duelo entre Adolfo Daniel Vallejo y Lorenzo Sonego.
Datos estadísticos del duelo entre Adolfo Daniel Vallejo y Lorenzo Sonego.

En la primera ronda, el paraguayo había superado el sábado en tres sets al experimentado búlgaro Grigor Dimitrov por 7-6 (3), 4-6 y 6-3.

La siguiente parada de Vallejo es el ATP 250 de Estocolmo, a disputarse del 8 al 14 del presente mes, en el Kungliga Tennishallen de Suecia, sobre pistas duras cubiertas.

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