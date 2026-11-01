Dani Vallejo vuelve a tropezar con la misma piedra

El pasado sábado 24 de octubre, Lorenzo Sonego derrotó a Adolfo Daniel Vallejo por 6-2, 3-6 y 6-3, en la “qualy” del ATP 500 de Viena, que culminó este domingo con la consagración del español Carlos Alcaraz.

En esta jornada, en la segunda ronda de clasificación del Masters 1000 de París, Lolo Sonego volvió a imponer su experiencia (31 años y 91 en la clasificación ATP sobre Dani Vallejo (22/56), contra el que se impuso de nuevo en tres mangas, esta vez por 6-3, 4-6 y 7-6 (5) en 2 horas con 22 minutos de partido para acceder al cuadro principal del prestigioso evento celebrado en la capital francesa.

En la primera ronda, el paraguayo había superado el sábado en tres sets al experimentado búlgaro Grigor Dimitrov por 7-6 (3), 4-6 y 6-3.

La siguiente parada de Vallejo es el ATP 250 de Estocolmo, a disputarse del 8 al 14 del presente mes, en el Kungliga Tennishallen de Suecia, sobre pistas duras cubiertas.