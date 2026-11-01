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Polideportivo
01 de noviembre de 2026 - 20:10

El colombiano Chaves se consagra campeón de la Vuelta a Guatemala

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Ciudad de Guatemala, 1 nov (EFE).- El colombiano Jhonatan Chaves se consagró este domingo campeón de la Vuelta Ciclista a Guatemala en su edición 65, al mantener el maillot amarillo en la décima y última etapa.

Por EFE
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Chaves, de 25 años, consiguió la victoria de la mano del equipo Nu Colombia con un tiempo de 35 h 8 min 28 s, a 59 segundos de su compatriota y compañero de equipo Cristian Rico, que ocupó el segundo puesto.

El ciclista colombiano no tuvo mayores contratiempos en la última etapa de la vuelta, finalizada en la capital del país centroamericano con triunfo del costarricense Joseph Ramírez.

“Hemos hecho un gran trabajo durante todo el año de carreras y esfuerzos que hoy se ven recompensados”, dijo Chaves tras la última etapa.

La edición del año anterior también había quedado en manos de un ciclista colombiano, específicamente Óscar Santiago Garzón, que se llevó la competición de la mano del equipo GW Erco Shimano.

Es así como los ciclistas del país suramericano han conquistado 28 de las 65 ediciones disputadas del máximo evento ciclista de Guatemala.

La vuelta de este año contó con 18 equipos participantes, de los cuales ocho fueron extranjeros procedentes de Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Bolivia, Estados Unidos y Panamá.

El tercer lugar de la clasificación general, detrás de Chaves y Rico, fue para el guatemalteco Wilson Chonay, del equipo Hino La Red, a un minuto y 40 segundos del líder.

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