Fàbregas destaca el buen momento de Jacobo Ramón ante una posible recompra del Real Madrid

"¿La opción de recompra del Real Madrid por Jacobo Ramón? Él lo está haciendo muy bien. Cada noviembre y cada marzo pasa siempre lo mismo", aseguró el técnico español en declaraciones a DAZN antes del encuentro contra el Venezia que el Como ganó por 1-0.

"Se ha hablado durante tres años de Nico Paz y todavía sigue aquí con nosotros. Eso es cosa vuestra. Está haciendo las cosas muy bien, está creciendo y debe seguir evolucionando. Humildad y trabajar con tranquilidad", subrayó.

En los últimos días, algunas informaciones señalaron que el club blanco puso encima de la mesa la posibilidad de recuperar al joven defensa central, uno de los pilares del equipo dirigido por Fàbregas.

Jacobo Ramón, de 21 años, fue formado en la cantera madridista y debutó con el primer equipo el 22 de enero de 2025 ante el Salzburgo, en un partido de Liga de Campeones, al entrar en el minuto 77 en sustitución de Antonio Rüdiger.

El 31 de julio de 2025, el Real Madrid hizo oficial su traspaso al Como 1907, si bien el club blanco indicó que mantenía una opción de recompra.

Ya en Italia, Jacobo explicó que una llamada de Cesc Fàbregas fue clave para aceptar el proyecto y afirmó estar muy contento en el club.