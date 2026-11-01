La maratón de Barcelona alcanza los 37.000 dorsales y ya es la más popular de España

Por tercer año consecutivo, la prueba barcelonesa, organizada por el Ayuntamiento de la capital catalana y RPM Sports, ha agotado todos los dorsales que había puesto a la venta.

Después de alcanzar los 27.000 participantes en 2025 y los 32.000 en 2026, la Zurich Maratón de Barcelona establece una nueva cifra récord de participación. En las dos ediciones anteriores, los dorsales se agotaron en el mes de enero, un hecho que en esta edición se ha producido con cuatro meses y medio de antelación.

Y es que el crecimiento de los últimos años ha sido espectacular: en 2016 se superó por primera vez la barrera de los 20.000 participantes, una cifra que se mantuvo al año siguiente y que posteriormente sufrió cierto retroceso agravado por la pandemia.

En 2024 se volvió a alcanzar la cifra de 20.000 participantes y, desde entonces, el crecimiento ha sido imparable hasta llegar a los 37.000 dorsales para la próxima edición, que será la 48ª de la historia de la prueba.

El atractivo de la marca Barcelona, un circuito que recorre algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad y que, además, es muy rápido tras las últimas modificaciones, y las buenas marcas registradas en las últimas ediciones, han situado a la carrera entre las mejores de Europa.

En España ya supera a Valencia (36.000 participantes), a la que arrebata de nuevo el liderazgo como la más popular, y en todo el continente Barcelona solo tiene por delante a Londres, París y Berlín.

Una prueba que es cada vez más internacional, con un 35% de inscritos procedentes del territorio español y un 65% del extranjero. Entre los participantes internacionales, Francia es el país que más corredores aporta, con casi 8.000, por delante del Reino Unido (5.000), Alemania, Italia y Países Bajos, estos tres últimos con aproximadamente 1.000 participantes cada uno.

En total, en la Zurich Maratón de Barcelona 2027 habrá representación de 107 países diferentes, entre ellos Maldivas, las Islas Caimán, Martinica o Kirguistán.