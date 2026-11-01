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Polideportivo
01 de noviembre de 2026 - 16:20

Layún destaca momento del deporte en México gracias a Checo, Canelo, Charlyn y Quiñones

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México, 1 nov (EFE).- El exfutbolista mexicano Miguel Layún, mundialista con la selección de su país, destacó este domingo el buen momento que vive el deporte nacional gracias a los logros de figuras como Sergio 'Checo' Pérez, Saúl 'Canelo' Álvarez, Charlyn Corral y Julián Quiñones.

Por EFE
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"Por naturaleza México tiene mucho talento. Ojalá que lo que vivimos actualmente con el caso de 'Checo' Pérez y sus 300 carreras en la Fórmula 1, el triunfo del 'Canelo', el premio de Charlyn y la nominación de Quiñones al Balón de Oro ayuden a mantener el deporte mexicano en la conversación internacional", aseveró el exjugador.

Miguel Layún, quien pasara por clubes europeos como el Atalanta italiano, el Watford inglés, el Oporto portugués y el Sevilla y el Villarreal españoles, estuvo presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez para apoyar su compatriota Sergio Pérez, piloto de Cadillac, en su carrera número 300 en la Fórmula 1.

"'Checo' nos ha puesto en un lugar excepcional en la Fórmula 1, estoy orgulloso de tenerlo como representante de este hermoso país y deseando que muchos pilotos mexicanos sigan su ejemplo y destaquen en la Fórmula 1. Este momento de sus 300 carreras es algo increíble que debemos disfrutar como compatriotas", subrayó.

El mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018 señaló que la actualidad del deporte en México es algo que debería ser un común denominador y muestra de ello son los logros de 'Canelo', Charlyn y Quiñones.

El sábado pasado 'Canelo' se proclamó campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer por decisión unánime al francés Christian Mbilli.

El jueves, Charlyn Corral, exestrella del Atlético de Madrid y 'pichichi' con el Levante en 2017-2018, recibió la distinción como 'Mejor delantera del mundo' (Trofeo Gerd Müller) en la gala del Balón de Oro, misma en la que Julián Quiñones estuvo nominado al galardón en masculino.

"Creo que eso tiene que ser un incentivo para seguir desarrollando y potenciando a los deportistas mexicanos, porque siempre hemos dado la cara como país, pero hoy esto solo es un impulso de que lo mejor está por venir", concluyó.

Además de Layún, al Gran Premio de México se dieron cita figuras del fútbol mexicano como Jorge Campos, leyenda de la selección con la que asistió a las Copas del Mundo de 1994, 1998 y 2002.

También Gilberto Mora, la más reciente joya mexicana que lució en la pasada Copa del Mundo, Kevin Álvarez, mundialista en 2022, y Diego Reyes, integrante de la selección en el Mundial del 2014.

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