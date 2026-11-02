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Polideportivo
02 de noviembre de 2026 - 10:00

Alemania aboga por política restrictiva de visados tras decisión del TAS favorable a Rusia

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Berlín, 2 nov (EFE).- El Gobierno alemán abogó este lunes por una política de visados restrictiva en el caso de deportistas rusos tras la reciente decisión del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS), que criticó duramente, de permitir el regreso de Rusia a las competiciones internacionales, entre las que se cuenta el mundial masculino de hockey hielo, que se disputará en Alemania en 2027.

Por EFE
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En una rueda de prensa ordinaria, el portavoz del Ejecutivo, Stefan Kornelius, recordó que desde el inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, el Gobierno defiende, en el seno del grupo de Estados miembros del espacio Schengen, "una política de visados uniformemente restrictiva hacia Rusia".

Agregó que el Ejecutivo ha reafirmado esta postura precisamente tras el fallido intento de ataque con un dron cargado de explosivos contra un avión ucraniano en el aeropuerto de Leipzig en agosto pasado, atribuido a Rusia, y que "estas directrices se mantendrán también a la hora de tomar una decisión" en el caso deportivo.

Al mismo tiempo, afirmó que el Gobierno ve "con mucho escepticismo" la decisión del TAS y recordó que tanto la Federación Alemana de Hockey sobre Hielo (DEB), como la internacional, han anunciado que analizarán minuciosamente el dictamen y su argumentación.

Agregó que el Gobierno debatirá en breve con la federación alemana las posibles consecuencias, también para el mundial masculino de 2027 en Alemania.

"Nuestra posición no ha cambiado. Rechazamos el regreso de selecciones rusas a torneos internacionales de hockey", había declarado ya el viernes el presidente de la DEB, Frank H. Lutz, en un comunicado, en el que criticó duramente la decisión del tribunal.

Agregó que la presencia rusa cambiaría por completo la situación del mundial de 2027 en lo político y en lo económico y también en cuanto a cuestiones de seguridad.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, afirmó el domingo en un mensaje en X que al permitir el regreso del hockey ruso, el TAS "está manchando el hielo con sangre ucraniana", calificó de "inaceptable" esta "vergonzosa decisión" y exigió que sea revocada.

"También hago un llamamiento a los gobiernos que no han perdido su brújula moral para que denieguen la entrada a los jugadores rusos en su territorio", añadió, e instó a la comunidad deportiva internacional y a todos los socios de Ucrania a adoptar una postura firme contra la readmisión de Rusia en la competición internacional.

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