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Polideportivo
02 de noviembre de 2026 - 14:40

El colombiano Yeison López rompe récord mundial en la arrancada de los 85 kilos

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Redacción deportes, 2 nov (EFE).- El colombiano Yeison López, subcampeón olímpico de los 89 kilogramos, logró este lunes la medalla de oro en la modalidad de arrancada en la categoría de 85 kilos y rompió un récord en el Mundial de halterofilia que se está disputando en Ningbo (China).

Por EFE
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"Yeison López es colombiano…¡Y también mundial! Nuestro pesista sigue su camino hacia LA 2028 a pura medalla. Se consagra en China y es campeón orbital del arranque en los 85 kg. ¡Tenemos al mejor del planeta!", felicitó el Ministerio de Deportes de Colombia en su cuenta de X.

El deportista nacido en Istmina, en el selvático departamento del Chocó (oeste), se destacó en el torneo al lograr levantar 178 kilogramos en su categoría, un registro que le permitió ganar la medalla de oro y romper una nueva marca mundial.

"Con 178 kilogramos en el arranque, Yeison López conquistó la medalla de oro e impuso récord mundial en la división de los 85 kilogramos del Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, en China", confirmó el Comité Olímpico Colombiano.

En los videos de la prueba publicados, se ve al colombiano celebrar la victoria con los brazos arriba y junto al equipo que lo acompañó hasta el país asiático.

En 2025, López fue elegido como deportista del año en Colombia por el diario bogotano El Espectador y por Movistar, gracias a la buena temporada que tuvo, en la que se coronó campeón de la categoría de 88 kilogramos del Campeonato Mundial de Halterofilia de la ciudad noruega de Forde.

El Comité Olímpico Colombiano aseguró que la participación de López "no termina aquí" al tiempo de anunciar nuevas competencias de envión y la definición de las medallas del total olímpico.

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