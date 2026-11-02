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Polideportivo
02 de noviembre de 2026 - 07:50

El seleccionador Bouza llama a 8 jugadores de clubes de Francia para el choque con Uruguay

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Madrid, 2 nov (EFE).- El seleccionador español de rugby, el argentino Pablo Bouza, ha convocado a ocho jugadores procedentes de clubes franceses para los partidos de la Copa de las Naciones que Los Leones disputarán en Madrid el 7 y 14 de noviembre frente a Uruguay y Chile.

Por EFE
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La relación de "galos" empieza por el capitán Jon Zabala, de Section Palois PAU Rugby; el regreso de Mario Pichardie, de Bourgoin-Jailleu tras lesión, y continúa con Thierry Futeu, de US Carcassonne; Hugo Pirlet y Kerman Aurrekoetxea, de Biarritz Olympique; Oriol Marsinyac, de Stade Toulousain; Raphael Nieto, de RC Massy; y Manex Ariceta, de SO Chambéry.

La lista, en lo que se refiere a la delantera, la forman Lucas Santamaría (Inversus Liceo Francés), Santiago Ovejero (Recoletas Salud Caja Rural Burgos Aparejadores), Diego González (Vulcanizados Álvarez El Salvador), Raúl Calzón (VRAC Quesos Entrepinares), Antonio Suárez (Silicius Alcobendas Rugby), Ignacio Piñeiro (Inversus Liceo Francés), Pablo Guirao (Silicius Alcobendas Rugby), Vicente Boronat (Recoletas Salud Caja Rural Burgos Aparejadores), Gabriel Vélez (VRAC Quesos Entrepinares), Alex Saleta (VRAC Quesos Entrepinares), Matthew Foulds (UE Santboiana) y Valentino Rizzo (Complutense Cisneros), además de Zabala, Nieto, Futeu, Pichardie, Pirlet y Ariceta.

En la línea de tres cuartos, Bouza ha llamado, además de Aurreokoetxea y Marsinyac, a Estanislao Bay (Cajasol Real Ciencias Rugby Sevilla), Nicolás Infer (Complutense Cisneros), Bautista Güemes (CP Les Abelles), Iñaki Mateu (Recoletas Salud Caja Rural Burgos Aparejadores), Álvar Gimeno (RC Valencia), Yago Fernández (Silicius Alcobendas Rugby), Gonzalo Ballester (Inversus Liceo Francés), Gauthier Minguillon (Vulcanizados Álvarez El Salvador), Martiniano Cian (VRAC Quesos Entrepinares), Beltrán Ortega (VRAC Quesos Entrepinares), Pau Aira (Barça Rugby), Alejandro Laforga (RFER) y John Wessel Bell (Harlequins RC-Sudáfrica).

España abrirá esta serie de tres encuentros de la Copa de las Naciones frente a Uruguay en el Estadio Nacional de la Universidad Complutense de Madrid el próximo sábado. El 14 de noviembre se enfrentará a Chile en el Estadio Ontime de Leganés, en Madrid; y cerrará la ventana ante Samoa el 21 en el Ciudad de Málaga.

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