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Polideportivo
02 de noviembre de 2026 - 09:00

Finlandia anuncia que prohibirá el acceso a deportistas rusos el año que viene

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Berlín, 2 nov (EFE).- La ministra de Exteriores finlandesa, Elina Valtonen, ha anunciado que tomará medidas para impedir que su país conceda visados a deportistas rusos el año que viene, después de que otros estados pidieran que se evite su regreso a las competiciones deportivas internacionales.

Por EFE
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"Si Rusia continúa su guerra de agresión, los deportistas rusos no tendrán cabida en Finlandia el próximo año. Voy a promover las medidas necesarias en los próximos días", escribió en X la jefa de la diplomacia finlandesa.

En declaraciones al diario Helsingin Sanomat, la ministra aseguró que para ello no hace falta ninguna nueva ley, sino que sugirió que sería suficiente modificar las regulaciones de concesión de visados.

La medida afectaría también a los atletas que compiten como neutrales y que no forman parte de la selección nacional rusa.

"En lo que respecta a la legislación de visados, por ejemplo, está vinculada a la nacionalidad, no al tipo de participación", afirmó.

Según el mismo medio, está previsto que varias estrellas del hockey ruso lleguen a Finlandia la semana que viene para disputar un partido en las filas de los Carolina Hurricanes, mientras que a finales de noviembre se espera que participen deportistas rusos en la Copa del Mundo de Esquí de Fondo.

Además, el país nórdico acogerá en marzo del año que viene el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Tampere (sur).

El Gobierno sueco ya solicitó la semana pasada en una carta dirigida a la Comisión Europea (CE) que se revisen las normas de visado para ciudadanos rusos y bielorrusos que participen en certámenes deportivos internacionales y las hagan más restrictivas.

En este contexto, Suecia, país anfitrión del Campeonato Mundial de Esquí Nórdico de febrero, instó a la Comisión a que presente urgentemente una legislación común de la UE que permita a los Estados miembros denegar visados ​​en función de la nacionalidad del solicitante.

La Federación Internacional de Esquí (FIS) ha decidido permitir la participación de atletas rusos y bielorrusos bajo ciertas condiciones.

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