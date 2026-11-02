Italia celebra a Antonelli, el “joven fabuloso”

El éxito del piloto boloñés situó al automovilismo italiano en el centro de la actualidad, con las portadas de los principales diarios deportivos y generalistas dedicadas a una conquista que devuelve a Italia a lo más alto de la F1más de siete décadas después.

“Kimítico”, tituló con un juego de palabras La Gazzetta dello Sport, el diario con mayor tirada nacional, que colocó al piloto en el centro de su portada junto al neerlandés Max Verstappen y al británico Lewis Hamilton, quienes le aúpan.

Corriere dello Sport destacó su condición de campeón transalpino con el titular “El italiano”, mientras que Tuttosport resalta la dimensión histórica del triunfo con “El mundo de Kimi”.

También La Repubblica, rotativo generalista, entre otros, dedicó su portada al joven piloto de Mercedes bajo el título “El joven fabuloso”, en una edición que subraya la dimensión de un triunfo que pone fin a más de setenta años de espera para Italia.

La primera ministra del país, Giorgia Meloni, se sumó a las felicitaciones a Antonelli por su triunfo, que valoró como un “hito extraordinario, motivo de gran orgullo” para Italia que premia el “talento, esfuerzo, determinación y dedicación”.

Antonelli rompió el récord de precocidad que ostentaba el alemán Sebastian Vettel, cuatro veces campeón mundial, y se convirtió en el tercer piloto italiano que conquista el campeonato de Fórmula Uno.

El primero fue Giuseppe Farina, también primer campeón mundial de F1 de la historia, al conquistar el título en 1950 al volante de un Alfa Romeo.

Alberto Ascari logró los dos siguientes títulos transalpinos, en 1952 y 1953, ambos con Ferrari, tras dominar aquellas temporadas y convertirse en el primer campeón que revalidó el título de forma consecutiva.

El título para Antonelli quedó certificado en el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del año, que ganó el cuádruple campeón mundial Verstappen (Red Bull).

Hamilton terminó segundo y Antonelli cruzó la meta en tercera posición, un resultado suficiente para asegurarse matemáticamente el campeonato a falta de cuatro carreras para el final.

El italiano sucedió en el palmarés al británico Lando Norris (McLaren), que terminó quinto, por detrás del monegasco Charles Leclerc (Ferrari). El británico George Russell, compañero de Antonelli en Mercedes, fue sexto.