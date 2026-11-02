Los Bengals, favoritos ante los Falcons para la 'mini Superbowl' española del Bernabeu

Los Falcons y los Bengals protagonizarán el segundo partido de toda la historia de la NFL que tendrá lugar en España, de nuevo en Madrid. Donde hace un año los Miami Dolphins dieron cuenta de los Washington Commanders (antiguos Redskins) por 16-13; en un encuentro sobre el papel bastante menos espectacular que el que se jugará, de nuevo en el campo del Real Madrid, el último día de esta semana.

Los Bengals, con su dúo estelar, integrado por el 'quarterback' -el organizador de las jugadas de ataque- Joe Burrow y el 'wide receiver' -recibidor- Ja'Marr Chase, hurgaron el domingo en la herida de los Titans, a los que dejaron con un preocupante 1-7, en un partido que no fue ni mucho menos fácil para el equipo de Cincinnati, que tuvo que remontar un 0-13 adverso en el primer cuarto.

Conectando con Chase -junto al cuál ganó para LSU el campeonato universitario hace siete años- y con Tee Higgins, Burrow -tres veces interceptado y con otros tantos 'sacks'- supo reponerse a los contratiempos, buscó nuevas soluciones a través del 'tight end' -ala cerrada- Mike Gesicki y, después de que los Titans desaprovechasen la última ocasión en el tiempo reglamentario, acabó resolviendo el partido él mismo, en la prórroga. Entrando con el ovoide en la 'end zone' -la zona de anotación- y convirtiendo de esa forma el quinto 'touchdown' de su equipo.

Los Falcons, por contra, se quedaron a cero en su visita a Florida, donde los Buccaneers de Baker Mayfield igualaron el balance de los de Atlante (3-5) tras no darles opción, en un choque que se resolvió con un tanteo de 16-0.

Los Bengals, tres veces presentes en la SuperBowl, la gran final del torneo -la última hace cinco campañas- pero sin ningún anillo de campeón, se marcharán, pase lo que pase el domingo, con un balance ganador de España. Al revés que Atlanta, en dos 'finalísimas' que también perdieron -la última hace diez cursos, en un partido que dominaban claramente, antes de sucumbir a una histórica remontada de los New England Patriots de Tom Brady-, que, aunque ganen en el Bernabeu, se subirán al avión en Barajas con un 'récord' negativo.

Cincinnati y Atlanta habían recorrido caminos inversos hasta completar la quinta jornada del campeonato con balances de 3-2 y 2-3, respectivamente.

En la primera semana de competición, los Bengals ganaron (33-27) en casa a Tampa Bay; y los Falcons perdieron en Pittsburgh (20-13) contra los Steelers.

Los Carolina Panthers arrollaron a domicilio (34-3) a los Falcons en la segunda jornada; y Burrow lideró con 207 yardas y dos espectaculares pases de 'touchdown' -capturados por Ja'Marr Chase- la victoria de los Bengals ante los Texans (20-6) en Houston.

Atlanta se ponía 0-2 y Cincinnati, 2-0; antes de que la tercera jornada supusiese un cambio en sus opuestas dinámicas. Los Bengals sufrían su primera derrota de la temporada el pasado 27 de septiembre, en su visita a Pittsburgh, donde cayeron ante los Steelers del mítico veterano Aaron Rodgers por 30-27.

Eso, tan sólo tres días después de que los Falcons le infligiesen un ligero correctivo a los Packers en Green Bay (14-35) para estrenar su casillero de victorias; en un gran partido de su ‘running back’ (corredor) Brian Robinson y de su quarterback zurdo, Michael Penix jr.

En la cuarta semana, los Bengals cayeron en casa (17-22) ante los Jacksonville Jaguars de Trevor Lawrence, el 'quarterback' de Clemson al que Burrow había doblegado en la final universitaria del 2019; y que ese día provocó la hasta ahora última derrota del equipo del sur de Ohio.

Al mismo tiempo, los Falcons también se colocaban 2-2, al aplastar a los Saints en Nueva Orleans (24-45), en otro gran partido del veloz Bijan Robinson, de Penix; y del ‘otro’ Robinson, Brian.

Cincinnati tomaba su curso ganador provocando serias dudas a los Dolphins para dejarlos con 0-5 tras derrotarlos en Miami (24-31) en un partido que se le puso de cara a los Bengalsi nada más arrancar; cuando Dohnte Meyers retornó 81 yardas del ‘kick off’ inicial para que Burrow. lanzase el primero de sus cuatro pases de ‘touchdown’, que materializó Gesicki. Para más inri, ex jugador de los Dolphins.

Horas más tarde, los Falcons caían en casa (23-30) ante los Baltimore Ravens, equipo en el que Tyler Huntley sustituyó ese día, con éxito a Lamar Jackson, uno de los mejores quarterbacks de la liga -lesionado, con esguince en el tobillo izquierdo, en la cuarta jornada. Y de cuya baja sacaron provecho los Bengals, que, tras descansar la sexta jornada, dieron cuenta de los Ravens, de forma contundente en su visita a Baltimore (13-35) en la séptima semana.

Mientras, los Falcons sucumbían en el estadio Mercedes-Benz -donde, a excepción del partido del domingo en el Bernabeu juegan como locales- ante los Chicago Bears (23-31); antes de infligirles, de nuevo en Atlanta, la primera derrota de la temporada a los San Francisco 49ers (29-20). En otro gran partido de Penix.

Hace unas horas, Cincinnati mejoró su marca a 5-2 tras batir a Tennessee y Atlanta la empeoraba (3-5) al perder en Tampa Bay.

En la 'semana grande' del fútbol americano en España -en la que habrá numerosos eventos paralelos en su capital-, los Falcons, en su condición de 'locales', se entrenarán, a partir del miércoles -y hasta el viernes-, en Valdebebas, donde habitualmente se ejercitan los jugadores del Real Madrid.

Los Bengals lo harán, el jueves y el viernes, en la Ciudad Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas; con miras al segundo partido de toda la historia de la NFL en España: la segunda 'mini Superbowl' española, que tendrá lugar, de nuevo, en Madrid.