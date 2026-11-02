Lunes, 2 de noviembre de 2026

La Coruña (España). Deportivo, decimotercero, y Osasuna, decimoquinto, con once puntos los dos, se enfrentan en el estadio de Riazor de La Coruña en el último encuentro de la undécima jornada de LaLiga EA Sports española, con la obligación del primero de poner fin a su racha de seis partidos sin ganar y del segundo de acabar con la serie de cuatro derrotas seguidas lejos Pamplona.

Redacción Deportes. Cuando daba la sensación de que su mejor tiempo pasó, le llegó a Alexander Zverev un 2026 impensable, con el triunfo en dos torneos del Grand Slam, los únicos hasta ahora de su carrera, y la consideración, oficial, de número uno del mundo, el segundo alemán en la historia en alcanzar la cima del ránking ATP después del legendario Boris Becker. Por Santiago Aparicio

Seattle (EE.UU.). Seattle Seahawks y Chicago Bears protagonizan el partido que cierra la octava semana de la NFL, en el Lumen Field de Seattle. El encuentro corresponde al Monday Night Football y enfrenta a dos equipos de la Conferencia Nacional.

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- NBA: Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder (00.00 GMT del martes), Charlotte Hornets-Detroit Pistons, Indiana Pacers-Atlanta Hawks, New York Knicks-Brooklyn Nets, Orlando Magic-Washington Wizards y Philadelphia 76ers-Chicago Bulls (00.30), Dallas Mavericks-Sacramento Kings, Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans y Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks (01.00), Houston Rockets-Boston Celtics y San Antonio Spurs-Utah Jazz (01.30), Denver Nuggets-Portland Trail Blazers (02.00) y Golden State Warriors-Phoenix Suns, Los Angeles Clippers-Toronto Raptors y Los Angeles Lakers-Miami Heat (03.00).

- Las Águilas Cibaeñas y las Estrellas Orientales se enfrentan este lunes en el torneo de béisbol invernal dominicano.

- Inglaterra. 9ª jornada: Newcastle-Everton (20.00 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 11ª jornada (FOTO): Deportivo-Osasuna (20.00 GMT).

- Portugal. 10ª jornada (FOTO): Benfica-Alverca (20.15 GMT).

- Comentario sobre el fútbol colombiano. Atlético Bucaramanga recibe este lunes a Atlético Nacional y Águilas Doradas a Fortaleza en la decimoséptima jornada de la Liga.

- Bragantino recibe al Santos en la trigésima cuarta jornada del Campeonato Brasileño. Los dos equipos buscan una victoria que les permita mejorar su posición en la clasificación y acercarse a los puestos de competiciones continentales.

- Comentario sobre el fútbol argentino. Independiente visita a Defensa y Justicia, Atlético Tucumán se mide con Argentinos Juniors, Platense recibe a Central Córdoba e Independiente Rivadavia es anfitrión del Banfield, en la decimoquinta jornada del torneo Clausura.

- Liga de Campeones. 4ª jornada. Previas de los partidos Barcelona-Aston Villa, Atlético de Madrid-Bayern Múnich y Villarreal-París Saint-Germain.

- Se conocen los nombres de los 26 jugadores y jugadoras nominadas por FIFPRO para sus onces mundiales.

- NFL. 8ª jornada: Seattle Seahawks-Chicago Bears.

- Análisis del Gran Premio de Malasia.

- Análisis. El alemán Alexander Zverev acaba 2026 como número 1 mundial. "Zverev, el número 1 inesperado". Por Santiago Aparicio.

- Torneo ATP Masters 1.000 de París (hasta 8).

- Torneos WTA 250 de Chennai (India) y Hong Kong (China) (hasta 8).

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Redacción EFE Deportes