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Polideportivo
02 de noviembre de 2026 - 22:10

Marmolejos y Mejía son elegidos los mejores jugadores de la semana del béisbol dominicano

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Santo Domingo, 2 nov (EFE).- El primera base José Marmolejos y el lanzador Juan Carlos Mejía fueron proclamados este lunes como los más destacados jugadores de la semana pasada en el béisbol profesional dominicano.

Por EFE
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Marmolejos, figura de los bicampeones Leones del Escogido, fue seleccionado como pelotero ofensivo, mientras que Mejía, de los Tigres del Licey, fue electo lanzador de la semana.

El defensor del primer cojín, que en 2021 tuvo un breve paso por los Marineros de Seattle, fue favorecido con 23 votos, superando a Vidal Bruján, también de los Leones, quien obtuvo 4 y a Deivinson de los Santos de los Gigantes del Cibao, quien logró uno.

Para escoger a Marmolejos se tomó en cuenta su "gran labor" ofensiva de la semana, donde en cinco partidos agotó 19 turnos, bateando para un promedio de .368 con 7 hits, incluyendo tres dobles, dos cuadrangulares, cinco carreras empujadas y cuatro anotadas para un OBP de .478 y un OPS de 1.320.

Mejía ganó la distinción de Lanzador Estrella, tras recibir 22 votos. Superó a Robinson Martínez, de los Leones, al estadounidense Spencer Biven de las Estrellas Orientales, y a su compatriota Kelly Austin del Escogido.

El lanzador, quien jugó para los Guardianes de Cleveland (2021) y Cerveceros de Milwaukee (2022, 2023) en las Grandes Ligas, subió al montículo en cuatro partidos con igual cantidad de entradas lanzadas donde no permitió hits ni carreras, abanicó a cuatro bateadores y salvó igual número de choques, para una efectividad perfecta de 0.00.

El Campeonato de Béisbol Profesional es liderado por Tigres y Leones con idéntico récord de 9-4, seguidos por los Gigantes del Cibao (7-6), Estrellas Orientales (5-7), Toros del Este (5-8) y Águilas Cibaeñas, que solo han salido victoriosas tres veces y perdido en nueve ocasiones.

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