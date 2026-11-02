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Polideportivo
02 de noviembre de 2026 - 19:05

Martes, 3 de noviembre de 2026

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Redacción Deportes. El París Saint-Germain, campeón de las dos últimas ediciones, visita este martes al Villarreal español en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, en la que también destacan los duelos Atlético de Madrid-Bayern Múnich, Barcelona-Aston Villa, Feyenoord-Inter y Manchester United-Roma.

Por EFE
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Roma. Se presentan en el Parco della Musica Ennio Morricone de Roma los recorridos del Giro de Italia 2027, que celebrará su 110ª edición en categoría masculina y la 38ª en la femenina. Se desvelan las etapas, los puertos decisivos y las ciudades de salida y llegada de ambas pruebas. Información de Carlos Expósito.

- Presentación de los recorridos masculino y femenino del Giro de Italia 2027, en Roma. Información de Carlos Expósito (12.00. Parco della Musica Ennio Morricone) (FOTO) (VÍDEO)

- Comienza este martes la trigésimo cuarta jornada del campeonato brasileño de fútbol con los partidos Bragantino-Santos, Chapecoense-Mirassol e Internacional-Coritiba.

- Se disputan dos partidos de la jornada 17 del fútbol profesional colombiano: Deportivo Pereira-Deportes Tolima y Deportivo Pasto-Jaguares.

- Torneo ATP Masters 1.000 de París (hasta 8).

- Torneos WTA 250 de Chennai (India) y Hong Kong (China) (hasta 8).

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Redacción EFE Deportes      

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