Martes, 3 de noviembre de 2026

Roma. Se presentan en el Parco della Musica Ennio Morricone de Roma los recorridos del Giro de Italia 2027, que celebrará su 110ª edición en categoría masculina y la 38ª en la femenina. Se desvelan las etapas, los puertos decisivos y las ciudades de salida y llegada de ambas pruebas. Información de Carlos Expósito.

- Presentación de los recorridos masculino y femenino del Giro de Italia 2027, en Roma. Información de Carlos Expósito (12.00. Parco della Musica Ennio Morricone) (FOTO) (VÍDEO)

- Comienza este martes la trigésimo cuarta jornada del campeonato brasileño de fútbol con los partidos Bragantino-Santos, Chapecoense-Mirassol e Internacional-Coritiba.

- Se disputan dos partidos de la jornada 17 del fútbol profesional colombiano: Deportivo Pereira-Deportes Tolima y Deportivo Pasto-Jaguares.

- Torneo ATP Masters 1.000 de París (hasta 8).

- Torneos WTA 250 de Chennai (India) y Hong Kong (China) (hasta 8).

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Redacción EFE Deportes