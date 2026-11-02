Ninguna candidatura nueva para los Juegos de 2036 al margen de las siete presentadas

Christian Klaue, director de Comunicaciones Corporativas y Asuntos Públicos del Comité Olímpico Internacional, fue el encargado de informar de que ningún comité nacional más ha mostrado interés por albergar los Juegos de 2036.

"El COI estableció un plazo para que cualquier otro Comité Olímpico Nacional pudiera iniciar discusiones en relación con la edición de 2036 pero este período ha llegado ahora a su fin y no ha surgido ninguna parte interesada adicional", dijo Klaue, en sus redes sociales.

En el caso de Alemania, la ciudad escogida es Múnich, por lo que serían sus segundos Juegos de verano tras los de 1972 y los terceros en territorio germano después de los de Berlín de 1936.

Corea del Sur también repetiría tras los de Seúl 1988, aunque su nueva candidata es la provincia de Jeolla del Norte.

Para el resto de aspirantes serían sus primeros Juegos, con la particularidad de que, si fuesen en Sudáfrica, sería la primera vez que la máxima cita olímpica se organiza en África.

La hoja de ruta para la elección de la sede de la cita olímpica de dentro de una década incluye un manual para los posibles anfitriones en el que se detalla el proceso completo y los requisitos que deben cumplir las partes interesadas para superar cada etapa.

Este mecanismo de selección, basado en el diálogo con potenciales anfitriones y en llegar a un acuerdo con uno de ellos antes de llevar la propuesta a la votación final, se puso en marcha en 2019 y dejó atrás el tradicional formato de competición abierta entre varias candidaturas para conseguir los votos de los miembros del COI.

La designación en julio de 2021 de la ciudad australiana de Brisbane como sede de 2036 fue la primera con las nuevas reglas, cuyas bases se fijaron en 2019 bajo el mandato del anterior presidente del COI, el alemán Thomas Bach.

En la evaluación de los aspirantes, el COI tendrá presente varios factores como el apoyo político y de la ciudadanía; la estrategia de financiación; el plan de sedes y la experiencia del atleta.

También tendrá en cuenta el legado que deje el proyecto a largo plazo, el impacto del evento a nivel local y que la candidatura esté alineada con los objetivos del Movimiento Olímpico.

Este mes de noviembre ya se desarrollarán las presentaciones virtuales de las partes interesadas ante la futura comisión anfitriona.

El siguiente paso será en marzo de 2027 con las evaluaciones de viabilidad por parte del COI y la apertura del diálogo estratégico por parte de la Comisión Ejecutiva con los aspirantes, que deberán ofrecer garantías legales y financieras básicas.

A partir de ese momento, la Comisión para Futuras Sedes llevará a cabo visitas a las regiones candidatas y elaborará un informe que elevará a la Ejecutiva.

En diciembre de 2028 se iniciará un diálogo dirigido con un número selecto de anfitriones preferidos, quienes deberán dar una respuesta final al cuestionario y el conjunto completo de garantías antes de la elección definitiva, que está previsto que sea a mediados de 2029.