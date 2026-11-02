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Polideportivo
02 de noviembre de 2026 - 15:55

Urko Berrade firma con Astana para las dos próximas temporadas

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Madrid, 2 nov (EFE).- El ciclista español Urko Berrade, de 28 años y que hasta ahora pertenecía al Kern Pharma, correrá en el XDS Astana las próximas dos temporadas, 2027 y 2028, informó este lunes el equipo kazajo en un comunicado.

Por EFE
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El texto recuerda que el corredor navarro terminó esta temporada segundo en una etapa de la Vuelta a España, tercero en la prueba de ruta del Campeonato Nacional Español y tercero en la clásica de un día Clàssica Terres de l'Ebre. También acabó en cuarto lugar en la clasificación general del Giro di Sardegna, el sexto en la clasificación general del Baku-Khankendi Azerbaijan Cycling Tour y el octavo en el Tour de l'Occitanie.

También destacó su victoria en una etapa de la Vuelta a España en 2024 y su triunfo en la clásica Camp de Morvedre en 2025.

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